Гродно очень готовился, чтобы Лукашенко оценил «реальное положение дел»

- В университетах ожидается день закрытых (а вернее - приоткрытых) дверей. Занятия в Аграрном полностью отменены, вход в ГрГУ им. Купалы - только по спискам и паспортам.Студенты НЕ из списка в здание не войдут, их предупреждают, чтобы даже не появлялись поблизости. В главном корпусе Лукашенко уже ждёт ковровая дорожка и трон, на который студетнам садиться было строго запрещено (стоит уже неделю). В аудитории, где планируется встреча со студентами, повесили растяжку "За сильную и процветающую Беларусь", а также установили новую интерактивную доску. Попросили не трогать, потому что "доска не наша". Студентов, которые будут присутствовать на встрече с его величеством, собирают и дрессируют под правильным углом поднимать руку. Дают список разрешенных вопросов.





- Вчера сдирали оставшиеся листики с деревьев около университета, стригли газоны. В здании красили плинтусы.





- В медицинском колледже и других учреждениях завучи по воспитательной работе предупреждают, чтобы завтра никто не подходил к окнам ближе чем на 3 метра. Во время перерывов выходить из аудиторий запрещается, в туалет - можно, но по одному и не дольше чем на 2 минуты. Такой особый режим продержится до трёх часов дня.





- Уже второй день в университетах и некоторых школах жёсткие проверки. "Разные непонятные люди" проверяют, кто отсутствовал, кто Глеб, кто что сделал не так, кто что думает ненужное. В ГрГУ проверяли всех студентов по паспортам, предупреждали, чтобы не выходили из здания. Собаки с сапёрами обнюхивали каждый угол.





- Цитата:" В университете бабам запретили все свои маникюрные прибомбасы с собой носить воду приносить в бутылках с магазина и так далее".





- Отрабатываются ВСЕ возможные пути следования Лукашенко: с обочин убирается пыль и листья, латаются все неровности, активно убирается листва, дорожные люки перекладывают в уровень с асфальтом, в некоторых местах - заваривают, а дорожные знаки меняют на совершенно новые. В Пышках пылесосили газон. Каждый сантиметр места, куда может заглянуть его величество, буквально вылизывают. Балконы и дома, которые выглядят хоть чуточку неопрятно, экстренно приводят в надлежащее состояние. Фонари на дорогах меняют на светодиодные. Люди в комментариях пишут названия своих улиц и говорят, что по ней будет ехать Лукашенко, чтобы коммунальщики и там прибрались. Сообщают, что кое-где заборы полировали зубными щётками, а асфальт мыли вручную с мылом. Некоторым людям, живущим в центре, советуют по возможности не покидать завтра дома и не открывать окна. То же касается и организаций.





- В историческом районе Но вет дома, идущие под снос (денег на реставрацию не было и они стали местом обитания бомжей), Внезапно начали реставрировать (деньги нашлись ура!). Накупили краски, заменили окна, повесили новые шторы, чтобы не было видно, что внутри. При этом внутри строения так и остаются в аварийном состоянии.





- В областной инфекционной больнице - завтра вход только по паспортам, она не будет принимать пациентов, больных будут развозить в другие. На днях там альпинисты мыли внешние стены. А медсёстры и врачи прямо в халатах работали "на земле" - гребли листья.





- По городу сегодня (вчера — Ред.) ездили минские машины ГАИ, сопровождая кортежи высоких чиновников и шунявок на затонированных Фольксваген Транспортёрах. Для них перекрывалм дороги. Останавливались с нарушением правил - на пешеходных зонах, газонах, бордюрах. Были замечены возле университета Янки Купалы. Также над городом летали вертолёты.









- Говорят, в пятницу в некоторых районах города будет отключаться мобильная связь.





- На давно закрытой стройплощадке студенческого общежития появилась строительная техника.





- Внезапно увеличились выплаты на предприятии Гродно Азот - одном из главных предприятий Гродно.





Вот так глава государства будет оценивать "реальное положение дел". В какой ещё стране это возможно? Хотя... Тотальная показуха, страх и нищета - это и есть реальное положение вещей в нашей стране. Это основа системы.



