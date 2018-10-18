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«Евроторг» должен более $620 млн

19.10.2018 08:33 — Разное | Партизан  
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Долги «Евроторга», как указано в отчете для Лондонской биржи, составляют около $620,7 млн. С июня по сентябрь этот финансовый показатель снизился почти на 5%.

Компания продолжает уменьшать инвалютную долю в долговом портфеле. Если в конце 2017-го рублевые долги составлял только 18%, то по итогам сентября 2018-го — уже 33%.

Напомним, что для улучшения долговой картины «Евроторг» - владелец сетей магазинов "Евроопт" и "Брусничка" - хочет продать свой Статусбанк за 45,2 млн рублей.


 
 
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Долги «Евроторга», как указано в отчете для Лондонской биржи, составляют около $620,7 млн. С июня по сентябрь этот финансовый показатель снизился почти на 5%.
 
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