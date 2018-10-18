|
«Евроторг» должен более $620 млн
Долги «Евроторга», как указано в отчете для Лондонской биржи, составляют около $620,7 млн. С июня по сентябрь этот финансовый показатель снизился почти на 5%.
Компания продолжает уменьшать инвалютную долю в долговом портфеле. Если в конце 2017-го рублевые долги составлял только 18%, то по итогам сентября 2018-го — уже 33%.
Напомним, что для улучшения долговой картины «Евроторг» - владелец сетей магазинов "Евроопт" и "Брусничка" - хочет продать свой Статусбанк за 45,2 млн рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Долги «Евроторга», как указано в отчете для Лондонской биржи, составляют около $620,7 млн. С июня по сентябрь этот финансовый показатель снизился почти на 5%.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)