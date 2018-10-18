«Евроторг» должен более $620 млн

Компания продолжает уменьшать инвалютную долю в долговом портфеле. Если в конце 2017-го рублевые долги составлял только 18%, то по итогам сентября 2018-го — уже 33%.





Напомним, что для улучшения долговой картины «Евроторг» - владелец сетей магазинов "Евроопт" и "Брусничка" - хочет продать свой Статусбанк за 45,2 млн рублей.



