Украинский политолог: Детей в Керчи воспитывают на ненависти и мракобесии, из них вырастут убийцы

- Спрашиваете, почему именно в Керчи произошла бойня в колледже? Просто посмотрите ролик местного оккупационного телевидения KerchNet за совсем недавнее 14 октября! Тут принятие присяги новыми членами православного детского ИГИЛ. Зло притягивает зло. Их воспитывают на ненависти и мракобесии. Из них вырастут убийцы. Старших так же воспитывали, и видим, что выросло...





Тарас Чорновил, политолог. В 2000–2012 годах – народный депутат Украины. Был членом Партии регионов. В 2004 году руководил штабом Виктора Януковича перед вторым туром президентских выборов. В 2008 году покинул ряды Партии регионов.