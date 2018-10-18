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Украинский политолог: Детей в Керчи воспитывают на ненависти и мракобесии, из них вырастут убийцы

19.10.2018 08:21 — Разное | Партизан  
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Украинский политолог Тарас Чорновил на свое странице в Фейсбук прокомментировал трагедию в крымской Керчи.

-  Спрашиваете, почему именно в Керчи произошла бойня в колледже? Просто посмотрите ролик местного оккупационного телевидения KerchNet за совсем недавнее 14 октября! Тут принятие присяги новыми членами православного детского ИГИЛ. Зло притягивает зло. Их воспитывают на ненависти и мракобесии. Из них вырастут убийцы. Старших так же воспитывали, и видим, что выросло... 

Тарас Чорновил, политолог. В 2000–2012 годах – народный депутат Украины. Был членом Партии регионов. В 2004 году руководил штабом Виктора Януковича перед вторым туром президентских выборов. В 2008 году покинул ряды Партии регионов. 

 
 
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Украинский политолог Тарас Чорновил на свое странице в Фейсбук прокомментировал трагедию в крымской Керчи.
 
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