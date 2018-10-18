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Похоронный венок, голова барана, записки с угрозами: неизвестные атакуют главную российскую оппозиционную газету

19.10.2018 08:14 — Разное | Партизан  
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18 октября к зданию в Москве, где расположена редакция "Новой газеты", кто-то принес корзину с отрезанной головой барана и запиской с угрозами в адрес редакции и, в частности, журналиста Дениса Короткова.



Днем ранее в редакцию принесли похоронный венок.

Этим инцидентам предшествовала кампания шельмования в соцсетях. 

Короткова и редакцию обвиняли в том, что они разгласили личные данные российских летчиков, воюющих в Сирии, и из-за этого военным и их семьям якобы грозит опасность. 

"Новая" опубликовала заявление к министерству внутренних дел с требованием найти тех, кто распространяет призывы к расправе с журналистами. 

"У нас вообще не было публикаций на эту тему – ни в газете, ни на сайте. Но эта ложь, многократно усиленная троллями и комментариями неких "лидеров общественного мнения", которых либо купили, либо используют втемную, реально представляет опасность для журналистов", – сказано в заявлении. 

"Терпеть подобное мы не намерены, тем более, что отлично представляем, откуда исходит угроза", – добавили в "Новой". 

Коротков, который ранее работал в издании "Фонтанка", подвергался атакам "фабрики троллей", связанной с петербургским ресторатором Евгением Пригожиным. На некоторое время он был вынужден уехать из России, напомнила "Новая газета". 


 
 
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18 октября к зданию в Москве, где расположена редакция "Новой газеты", кто-то принес корзину с отрезанной головой барана и запиской с угрозами в адрес редакции и, в...
 
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