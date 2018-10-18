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Шуневич рассказал, что делается для усиления охраны учебных заведений в Беларуси

19.10.2018 09:41 — Разное | Ежедневник  
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Шуневич рассказал, что делается для усиления охраны учебных заведений в Беларуси

фото: ctv.by

Министр внутренних дел сообщил, что в образовательных учреждениях устанавливаются тревожные кнопки, ведется работа с персоналом охраны.

«Несколько лет назад Департамент охраны МВД начал бесплатно оборудовать учебные заведения тревожной сигнализацией, тревожными кнопками, брать их под охрану. Сегодня в Минске их более 300, которые мы в виде спонсорской помощи оборудовали такими устройствами», - цитирует СТВ Игоря Шуневича.

В областях обеспеченность учебных заведений сигнализацией ниже. Министр заверил, что средства для ее установки изыскиваются.

Кроме того, проводится работа с персоналом охраны. Министр также подчеркнул необходимость жесткого контроля за покупкой, хранением и использованием огнестрельного оружия.

Напомним, что 17 октября в политехническом колледже Керчи произошло массовое убийство учащихся и преподавателей. Погиб 21 человек, несколько десятков пострадали
 
Теги: Минск
 
 
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Министр внутренних дел сообщил, что в образовательных учреждениях устанавливаются тревожные кнопки, ведется работа с персоналом охраны.
 
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