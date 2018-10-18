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Министр внутренних дел сообщил, что в образовательных учреждениях устанавливаются тревожные кнопки, ведется работа с персоналом охраны.

«Несколько лет назад Департамент охраны МВД начал бесплатно оборудовать учебные заведения тревожной сигнализацией, тревожными кнопками, брать их под охрану. Сегодня в Минске их более 300, которые мы в виде спонсорской помощи оборудовали такими устройствами», - цитирует СТ В Игоря Шуневича.

В областях обеспеченность учебных заведений сигнализацией ниже. Министр заверил, что средства для ее установки изыскиваются.

Кроме того, проводится работа с персоналом охраны. Министр также подчеркнул необходимость жесткого контроля за покупкой, хранением и использованием огнестрельного оружия.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Шуневич рассказал, что делается для усиления охраны учебных заведений в Беларуси Министр внутренних дел сообщил, что в образовательных учреждениях устанавливаются тревожные кнопки, ведется работа с персоналом охраны.

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