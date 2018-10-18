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В Керчи прощаются с жертвами трагедии в политехническом колледже

19.10.2018 09:11 — Разное | Ежедневник  
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В Керчи прощаются с жертвами трагедии в политехническом колледже

фото: kommersant.ru

Число погибших выросло до 21. В больницах остаются несколько десятков пострадавших. Несколько – в крайне тяжелом состоянии.

19 октября в Керчи прощаются с погибшими в результате взрывов и стрельбы политехническом колледже. Трагедия произошла  17 октября. Среди погибших – 16  студентов и пять преподавателей.

Официально объявлено, что убийца – учащийся этого же колледжа Владислав  Росляков - действовал в одиночку и покончил с собой.  Однако глава Крыма Сергей Аксенов признал, что у керченского стрелка скорее всего были сообщники. «Здесь он на месте действовал один, это уже установлено. Но подготовиться к этому преступлению в одиночку, на мой взгляд, на взгляд коллег, он не мог»,— цитирует Сергея Аксенова «Коммерсантъ».

Представители следственной группы в Керчи публичных официальных сообщений пока не делали.

Известно, что уголовное дело, сначала заведенное по террористической статье, было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Мотивы стрелка неясны. Есть версия о его неприязни к преподавателям. Известно, что оружие он приобрел на законных основаниях.

Прощание с жертвами трагедии пройдет сегодня на центральной площади Керчи. Погибших похоронят на центральной аллее местного кладбища.

Колледж возобновит работу с понедельника, 22 октября.

 
 
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Число погибших выросло до 21. В больницах остаются несколько десятков пострадавших. Несколько – в крайне тяжелом состоянии.
 
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