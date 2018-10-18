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В Керчи прощаются с жертвами трагедии в политехническом колледже
19.10.2018 09:11 — Разное | Ежедневник
фото: kommersant.ru
Число погибших выросло до 21. В больницах остаются несколько десятков пострадавших. Несколько – в крайне тяжелом состоянии.
19 октября в Керчи прощаются с погибшими в результате взрывов и стрельбы политехническом колледже. Трагедия произошла 17 октября. Среди погибших – 16 студентов и пять преподавателей.
Официально объявлено, что убийца – учащийся этого же колледжа Владислав Росляков - действовал в одиночку и покончил с собой. Однако глава Крыма Сергей Аксенов признал, что у керченского стрелка скорее всего были сообщники. «Здесь он на месте действовал один, это уже установлено. Но подготовиться к этому преступлению в одиночку, на мой взгляд, на взгляд коллег, он не мог»,— цитирует Сергея Аксенова
Представители следственной группы в Керчи публичных официальных сообщений пока не делали.
Известно, что уголовное дело, сначала заведенное по террористической статье, было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.
Мотивы стрелка неясны. Есть версия о его неприязни к преподавателям. Известно, что оружие он приобрел на законных основаниях.
Прощание с жертвами трагедии пройдет сегодня на центральной площади Керчи. Погибших похоронят на центральной аллее местного кладбища.
Колледж возобновит работу с понедельника, 22 октября.
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Число погибших выросло до 21. В больницах остаются несколько десятков пострадавших. Несколько – в крайне тяжелом состоянии.
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