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Если скандинавский стиль не по душе: Азия в однокомнатной квартире

19.10.2018 09:41 — Разное | Tut.by  
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Для Анны и Владимира это первая квартира и первый ремонт: к нему готовились, как к войне. Первым делом нашли в интернете топорную программу, в которой экспериментировали с планировкой и расстановкой мебели. Вариант сделать из квартиры студию со временем отмели, а в жилой комнате обустроили гостиную и спальню на подиуме. К этому помещению добавили лоджию, на которой организовали своего рода зимний сад.


О проекте
Место: Долгопрудный, Московская область
Размер: 44,5 кв. м
Кто здесь живёт: Анна Цилевич, работающая в сфере закупок в станкостроении, ее муж Владимир и кот Сэм
Автор проекта: владельцы квартиры
Бюджет: около 20 тысяч долларов
Фото: Ульяна Гришина


В вопросах стиля владельцы ориентировались на Азию: Анна и Владимир часто путешествуют по Малайзии, Индонезии, Камбодже (в этом году успели побывать в четырёх азиатских странах). «Мы хорошо знаем Азию за пределами туристических маршрутов, спим и едим только в тех местах, где и местные. А в квартире многое делали сами, поэтому здесь немало недочетов. В какой-то момент мы поняли, что их можно списать на азиатский стиль — и тут настал настоящий дзен», — смеется Анна.

Впрочем, Азия в квартире разная. Например, в прихожей царит китайский стиль.


Галошницу из Leroy Merlin Анна привезла из прошлой квартиры и перекрасила (раньше фасады были зеленоватыми). Кстати, входная дверь со стороны подъезда — синего цвета, так что оттенок появился в прихожей не случайно. Затем галошницу дополнили золотыми ручками и веревками, а стену — подходящей по стилю картиной.


В простенке между двумя проемами Анна изначально хотела повесить тотем — изображение животного, которое бы защищало квартиру и владельцев. Анна в тот момент увлеклась африканскими мотивами и выбрала носорога: он символизирует силу и мужество. Хозяйка нашла и распечатала фото в интернете, собираясь разбить плитку на нужные по форме фрагменты.

Но тут выяснились две вещи: плитка не бьется по заданной траектории, и у осколков очень острые края. В первый день удалось выложить только силуэт, а мелкие фрагменты пошли в дело лишь на исходе третьего дня. «Никто не верит, что я сделала его сама, а носорог буквально окроплен моей кровью. Такими вещами нужно заниматься в перчатках, надетых в пять слоев», — предостерегает Анна.


Фото: Houzz.ru

Старое зеркало взяли у пожилой соседки: она мечтала от него избавиться, но согласилась подождать, пока Анна и Владимир не закончат ремонт. Чтобы придать комоду азиатский флер, с него в течение пяти часов снимали лак, но так и не сняли до конца.

Работа владельцев над интерьером не ограничивалась переделкой тумбочек: Анна сама шпаклевала и красила стены, выкладывала плитку на кухонном фартуке. Владимир мастерил предметы мебели. Остальные работы выполняли профильные специалисты: для разводки электрики, монтажа сантехники и укладки пола приглашали отдельные бригады.

Самым долгим и трудоемким этапом стало нанесение штукатурки: в доме долго не давали отопление, и материал очень медленно высыхал. Но в целом с отделкой справились быстро — за четыре месяца. А бюджет ремонта, включая мебель и технику, составил около 20 тысяч долларов. «Я везде пользовалась скидками и искала акции — было время провести маркетинговый анализ. Удалось даже устроить скидки для соседей на замену окон и дверей», — вспоминает Анна.


Владельцы хотели создать тёплый интерьер с прохладными нотами — отсюда бирюзовая стена в гостиной, с которой рифмуются мелкие предметы декора. Для отделки пола выбрали влагостойкий ламинат 33 класса, с напоминающим брашированное дерево рисунком. «Конечно, мы хотели натуральную доску, но подумали, что дом еще будет гулять. Непонятно, какими будут последствия, и кто наши будущие соседи. Если нас зальют, паркет этого не выдержит. Но в будущем мы все-таки планируем поменять напольное покрытие», — говорят владельцы.

Ради нестандартного шкафа пришлось немного сдвинуть дверной проем. Глубина системы хранения — 75 см, и все пространство до потолка — рабочее.

Стену над диваном украшает фото на тему серфинга — это одно из увлечений Анны и Владимира. А над телевизором повесили голову Будды, купленную по случаю на Бали, недалеко от храма Танах Лот.



Подставка для растений — еще один предмет, который хозяйка переделала своими руками. В оригинале это сосновый столик из ИКЕА, но Анна перекрасила его в белый, засыпала ракушками и обмотала ножки джутом.


Лоджию частично присоединили к комнате, но сохранили подоконный блок и дополнили его столешницей из сосны; древесину тонировали в цвет пола. Лоджия — это место релаксации и уединения, а еще здесь разбили небольшой зимний сад. Особенно много растений из Малайзии: взошли даже шесть косточек от дурианов!

Спальню обустроили на подиуме и отделили от гостиной реечными перегородками. С ними тоже было немало проблем: московские производства один за другим отказывались выполнять такой маленький заказ. В итоге рейки везли из Архангельска.


Приставная лестница в интерьере принадлежит… коту: Сэм твердо знает, куда ему прятаться от работающего пылесоса.

Боковую стену спальни решили оформить фотообоями с изображением тропического леса. Анна и Владимир много раз ночевали в Азии в хижинах на деревьях и решили, что просыпаться в такой иллюзии каждый день было бы приятно. У фотообоев есть неожиданный эффект: даже в самые жаркие дни спальня кажется прохладной.


Изголовье — очередной хенд-мейд Анны, а заодно первый опыт работы с текстилем. Через панели, обитые тканью, протянута джутовая веревка. Из этого же материала — силуэт головы Будды: веревку попросту посадили на клей. Декоративные наволочки Анна привезла из Малайзии, а за подушками отправилась в ближайший «Ашан». Их потребовалось так много, что подушки даже не влезли в тележку!

Кухню организовали в две линии, но не довели их до окна, чтобы оставить место для столовой группы. Этот вариант показался владельцам рациональным для узкого и длинного помещения. При входе можно заметить открытый стеллаж в форме лестницы: его сделал Владимир.


Интерьер выстроили вокруг бирюзовой плитки: «Я нашла картинку для вдохновения на Houzz и решила, что хочу плитку на фартук такого цвета. Другие варианты даже не рассматривала», — признается хозяйка. К плитке хорошо подошли матовые светлые фасады.

Стол дополнили стульями в ретростиле. Два из них — дубовые, 1940-х годов: их купили на «Авито». Еще два — попроще, из 1970-х — достались владельцам за шоколадку. И те и другие Анна отреставрировала и поменяла обивку.

Несколько десятков магнитов на холодильнике привезены из поездок владельцев, здесь нет ни одного случайного сувенира.

Ванную оформили серой плиткой в сочетании с фактурой дерева. Плитку подбирали с таким расчетом, чтобы как можно меньше ее подрезать. «Серый цвет для меня — основа для всех остальных акцентов, это стиль азиатских спа, — рассказывает Анна. — На пол я планировала положить гальку, а потом увидела эту плитку под дерево… Её пришлось бы ждать несколько месяцев, но мне нужно было всего четыре квадратных метра! В итоге я уговорила продавца „отщипнуть“ мои четыре метра от другого большого заказа».


Под столешницу встроили стиральную машину и выдвижные ящики, а экраном ванны скрыли доступ к трубам. Под потолком же «выросли» джунгли: кажется, что находишься не в ванне, а под открытым небом. Если смотреть наверх, можно увидеть, как сходятся верхушки деревьев, иллюзию поддерживает шторка с растительным орнаментом. Эту идею владельцы решили реализовать после отдыха на острове Тиоман.

Больше интересных идей для интерьера — на Houzz.ru

 
 
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На все, включая технику и мебель, ушло около 20 тысяч долларов.
 
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