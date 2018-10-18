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Взаимное признание виз: Минск и Москва готовы, осталось подписать?

19.10.2018 09:50 — Разное | БДГ  
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Беларусь и Россия подпишут соглашение о взаимном признании виз в самое ближайшее время.

Об этом заявил российский посол Михаил Бабич 18 октября в Минске.

Но отметил, что документ создаст правовые условия, позволяющие гражданам третьих стран свободно перемещаться внутри СГ по одной визе, полученной в Беларуси или России.

Бабич напомнил, что визовый режим действует у России с 67 странами, и, по правилам, их граждане обязаны проходить контроль в международных пунктах пропуска. Конкретную дату подписания соглашения посол не озвучил, «чтобы не сглазить».

О том, что Россия и Беларусь могут в апреле-мае подписать соглашение о взаимном признании виз, заявил в начале февраля посол России в Беларуси (в то время) Александр Суриков. Вопрос тогда находился в высокой степени готовности.

Напомним, что в январе Александр Лукашенко подписал указ о безвизовом въезде в страну для граждан 80 государств, которые въезжают в Беларусь на срок до пяти дней через Национальный аэропорт в Минске. Этот документ вызвал ответную реакцию российской стороны. 6 февраля вступило в силу решение Федеральной службы безопасности России об установлении пограничных зон на границе с Беларусью с целью не допускать на территорию РФ нежелательных граждан.

По данным ВЦИОМ, россияне поддержали действия своих властей, негативно оценив введение Беларусью безвизового режима для иностранцев. Тем не менее, с 12 февраля белорусский безвизовый режим вступил в действие.

Кроме того, с 15 мая все рейсы между РФ и Беларусью были переведены в международные сектора: пассажиры, которые не являются гражданами одной из стран, проходят пограничный контроль. Его не проходят граждане Беларуси и РФ - они могут пересекать границу по паспортам, как и ранее. В Пограничной службе России пояснили, что проверка документов в том числе связана с указом об отмене белорусских виз для граждан 80 стран.

В то же время ТАСС передает, что глава департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун заявил, что Минск и Москва пока не согласовали проект соглашения о взаимном признании виз. По его словам, хотя некоторые развязки по проекту соглашения найдены, остается нерешенным ряд вопросов.

Оставшиеся вопросы планируется обсудить в ходе двусторонних консультаций в Москве, но пока российская сторона не вносила предложений по их проведению. На данный момент известно лишь то, что в конце ноября пройдет заседание межведомственной рабочей группы.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь и Россия подпишут соглашение о взаимном признании виз в самое ближайшее время. Об этом заявил российский посол Михаил Бабич 18 октября в Минске.
 
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