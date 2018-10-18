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Взаимное признание виз: Минск и Москва готовы, осталось подписать?
Беларусь и Россия подпишут соглашение о взаимном признании виз в самое ближайшее время.
Об этом заявил российский посол Михаил Бабич 18 октября в Минске.
Но отметил, что документ создаст правовые условия, позволяющие гражданам третьих стран свободно перемещаться внутри СГ по одной визе, полученной в Беларуси или России.
Бабич напомнил, что визовый режим действует у России с 67 странами, и, по правилам, их граждане обязаны проходить контроль в международных пунктах пропуска. Конкретную дату подписания соглашения посол не озвучил, «чтобы не сглазить».
О том, что Россия и Беларусь могут в апреле-мае подписать соглашение о взаимном признании виз,
Напомним, что в январе Александр Лукашенко подписал
По данным ВЦИОМ, россияне поддержали действия своих властей, негативно оценив введение Беларусью
Кроме того, с 15 мая все рейсы между РФ и Беларусью
В то же время
Оставшиеся вопросы планируется обсудить в ходе двусторонних консультаций в Москве, но пока российская сторона не вносила предложений по их проведению. На данный момент известно лишь то, что в конце ноября пройдет заседание межведомственной рабочей группы.
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Беларусь и Россия подпишут соглашение о взаимном признании виз в самое ближайшее время. Об этом заявил российский посол Михаил Бабич 18 октября в Минске.
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