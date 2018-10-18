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МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ГОДА — Анна Литвин ведущий зоотехник-селекционер ОАО «Полесская нива»

19.10.2018 — Разное | Навiны Палесся  
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МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ГОДА — Анна Литвин ведущий зоотехник-селекционер ОАО «Полесская нива»

 

Ведущий зоотехник-селекционер ОАО «Полесская нива» Анна Литвин – это тот специалист, который отдаёт все свои знания и силы работе. Её старания были замечены руководством хозяйства и награда не заставила себя ждать – по итогам прошлого года Анна Литвин была удостоена звания «Молодой человек года» в области сельского хозяйства.

А совсем недавно, в начале октября, Анна была вынуждена оставить на некоторое время своё рабочее место. По очень приятной для неё и для её мужа причине – скоро в молодой семье Литвин появится первенец.

Встретились мы с Анной на ферме в аг. Ремель, куда она согласилась подъехать.

– Анна, почему захотелось стать специалистом сельского хозяйства?

– Я родилась и выросла в деревне. В Белоуше. И с детства мне пришлось работать на селе. Родители держали большое хозяйство – две коровы, свиньи, куры. Ну, как обычная деревенская семья. Утром и вечером мама доила коров. И только потом я реально осознала, насколько это тяжёлое занятие. Впервые попробовала подоить корову под присмотром мамы в 10 лет. Но с первого раза не получилось. Но руки не опустила и через какое-то время мне удалось получить первые граммы молока. Радости не было предела. Да, детские руки очень быстро устают, но это не сильно волновало меня. У нас была очень привередливая корова. Никого не подпускала кроме мамы. А однажды родители где-то задержались допоздна, а корова уже пришла с луга и стала в стойло. Ну, начало темнеть, а корова не доена. Нашла я мамину одежду, в которой она ходила к корове, взяла воду, ветошь, ведро и пошла в сарай. Корова обнюхала и подпустила. После этого я всё чаще заменяла маму, но в основном вечером. Утром просто спать хотелось, да и в школу надо было собираться.

– Где вы учились?

– До самого окончания школы не могла определиться не то что с учебным заведением, но и с будущей профессией, специальностью. Но помню, что в Белоушской школе мне очень нравилась биология. Пожалуй, это самый любимый предмет был. А тут подружка посоветовала поступать в Витебскую ветеринарную академию. Она уже закончила один курс ветеринарного факультета. Ну, меня это заинтересовало, и я решила рискнуть. Подала документы на факультет биотехнологий, специальность – зоотехника. И поступила. Студенческие годы, своих преподавателей и однокурсников вспоминаю с теплом. Благодаря многим из них мне удалось достичь определённых знаний и умений, которые потом я применяла на практике.

– Расскажите о своей работе.

– Первым моим рабочим местом стал СПК «Видиборский», куда я была направлена по распределению в 2015 году. Работала там в должности селекционера. Через год мне позвонили из «Полесской нивы» и предложили перейти работать к ним. Рассказали о своих животных, возможностях. И я согласилась. Организационные вопросы по перераспределению взяли на себя администрации двух хозяйств, которые обратились с этим вопросом в академию.

Таким образом в «Полесской ниве» я работаю уже два с половиной года. Сначала была специалистом по идентификации и регистрации сельскохозяйственных животных, а перед выходом в декретный отпуск меня повысили до ведущего зоотехника-селекционера.

– Идентификация и регистрация животных. Это что-то новенькое. Расскажите подробнее.

– Ну, это в общих чертах можно назвать электронной паспортизацией животных. На каждую коровку или лошадь заводится учётная запись – паспорт. И в нём, аналогично как в медицинской карточке человека, указываются все изменения. Порода, возраст, вес, болезни, лечение, удои и многое-многое другое. На специализированном сайте можно в поиске задать нужные данные по конкретному животному и всё увидеть. Этим часто пользуются покупатели. Массовая идентификация животных в хозяйстве прошла в прошлом году. Коровам были прикреплены ушные бирки со штрих-кодом – одна на всю жизнь, а лошадям – подкожно вживлены микрочипы.

– Вы уже обосновались на этом месте?

– Да, меня здесь всё устраивает. Первое время жила на съёмной квартире у одной бабушки в Ремле. Потом познакомилась со своим будущим мужем Михаилом, с которым довелось работать вместе – он техник по искусственному осеменению. Также закончил Витебскую ветеринарную академию. Вот такое совпадение и воля судьбы. В начале этого года поженились, а теперь ждём первенца. Сказали, что будет мальчик, как и хотели. Уже думали и о имени. Нам нравится имя Артём.

– В чем романтика вашей профессии?

– Романтика моей профессии, наверное, в том, что работа интересная, необычная и связана с животными. Они же такие милые.

– Какие мечты у Анны и Михаила Литвин?

– Главная мечта – это свой просторный дом. Где можно будет создать свой уютный уголок, благоустраивать территорию, чтобы было красиво и уютно.

Александр НИКИФОРЕНКО

 
 
Ссылка на источник 24
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  Ведущий зоотехник-селекционер ОАО «Полесская нива» Анна Литвин – это тот специалист, который отдаёт все свои знания и силы работе.
 
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