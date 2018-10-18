Уголовное дело завели на водителя попавшей в ДТП маршрутки Гродно-Минск

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19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по Минской области устанавливаются обстоятельства ДТП с участием маршрутки на дороге Минск-Гродно. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Воложинским районным отделом Следственного комитета в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек). "По данным следствия, 18 октября около 19.40 46-летний житель Гродно за рулем маршрутного такси Mercedes-Benz на 74-м км автодороги Минск-Гродно не учел складывающуюся дорожную обстановку. Маршрутка врезалась в разделительное бетонное ограждение, - сказала Татьяна Белоног. - В результате ДТП двое пассажиров погибли. 66-летняя женщина скончалась на месте, 71-летний мужчина - в больнице. Водитель и 13 пассажиров маршрутного такси, среди которых 11-летняя и пятилетняя девочки, с травмами различного характера госпитализированы".

Следственно-оперативная группа осмотрело место аварии, были зафиксированы следы. Допрашиваются свидетели и очевидцы, назначены автотехнические, судебно-медицинские экспертизы, в том числе для определения степени тяжести травм. Производство исследований поручено экспертам управления ГКСЭ по Минской области.-0-