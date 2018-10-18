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ГАИ показала видео аварии с участием маршрутки под Воложином и рассказала подробности

19.10.2018 10:10 — Разное | Tut.by  
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ГАИ Минской области рассказала подробности аварии с участием маршрутки на трассе М6 под Воложином и показала видео происшествия.

По информации инспекторов, смертельная авария произошла 18 октября, около 19.40, на 74-м километре трассы Минск — Гродно. 46-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter ехал по реконструируемому участку дороги и в месте, где проезжая часть изменяет направление движения, не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.

В результате ДТП 66-летняя жительница Гродно от полученных травм умерла на месте происшествия, еще один пассажир — 71-летний гродненец — скончался в больнице. Травмы различной степени тяжести получили водитель и 13 пассажиров, в том числе двое детей (5 и 11 лет) и женщина на 5-м месяце беременности.

В ГАИ отметили, что участок дороги был освещен.






— По результатам проведенных первоначальных следственных действий Воложинским районным отделом Следственного комитета в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) УК Беларуси, — сообщили в Следственном комитете.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Происшествие попало в объектив камеры наружного наблюдения.
 
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