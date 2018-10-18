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ГАИ показала видео аварии с участием маршрутки под Воложином и рассказала подробности
ГАИ Минской области
По информации инспекторов,
В результате ДТП 66-летняя жительница Гродно от полученных травм умерла на месте происшествия, еще один пассажир — 71-летний гродненец — скончался в больнице. Травмы различной степени тяжести получили водитель и 13 пассажиров, в том числе двое детей (5 и 11 лет) и женщина на 5-м месяце беременности.
В ГАИ отметили, что участок дороги был освещен.
— По результатам проведенных первоначальных следственных действий Воложинским районным отделом Следственного комитета в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) УК Беларуси, —
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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Происшествие попало в объектив камеры наружного наблюдения.
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