Акция «Скорость»: на дорогах Несвижчины работают радары

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С 18 по 21 октября 2018 года Госавтоинспекция Минской области проводит профилактическую акцию «Скорость», целью которой является активизация работы по укреплению транспортной дисциплины в части соблюдения водителями скоростных режимов.

Как сообщил начальник ОГАИ Несвижского РОВД майор милиции В.Н. Казакевич, анализ аварийности на территории Минской области свидетельствует, что каждое третье ДТП совершено по причине неправильного выбора или превышения установленной скорости движения. Как правило, происшествия рассматриваемой категории характеризуются довольно высокой степенью тяжести последствий.

За 9 месяцев 2018 года по указанной причине совершено 121 дорожно-транспортное происшествие, где 18 человек погибли и 145 — получили травмы. На территории Несвижского района в текущем году совершено 3 ДТП, 1 человек погиб, 2 получили телесные повреждения.

Так, 31 сентября около 22.00 в Воложинском районе на 2 км автодороги Воложин-Вишнево-Клим, вблизи д. Минти, 37-летний житель Молодечненского района, управляя мотоциклом «Honda», двигаясь со стороны Воложина в направлении д. Вишнево, неправильно выбрал скорость движения, допустил занос мотоцикла и опрокинулся. В результате аварии водитель головой ударился о бордюр и погиб на месте. 24-летняя пассажир мотоцикла с переломами была госпитализирована в реанимацию. Мотолюбитель и его пассажир были в шлемах.

За 9 месяцев сотрудники ГАИ выявили более 17600 фактов нарушений скоростного режима водителями. Согласно статьи 18.13 КоАП Республики Беларусь, за превышение скорости от 10 до 20 км/ч штраф составит до 24,5 рубля (до 1 б.в.), от 20 до 30 км/ч — от 24,5 до 73,5 рубля (от 1 до 3 б.в.), 30 и более км/ч — от 73,5 до 245 рублей (от 3 до 10 б.в.). За повторное в течение года нарушение в отношении водителей применяется штраф от 122,5 до 367,5 рубля (от 5 до 15 б.в.) или лишение права управления транспортным средством сроком до 1 года.

27 сентября в 10.00 в Борисове 46-летний местный житель, двигаясь на автомашине «ЗИЛ» по ул. Р. Люксембург, вблизи дома № 62 неправильно выбрал скорость, не справился с управлением, выехал на правую по ходу движения обочину, а затем на тротуар. Там водитель совершил наезд на 38-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась в машине скорой помощи. Водитель был трезв. Но техосмотр автомобиля отсутствовал. По факту возбуждено уголовное дело.

Пункт 78 Правил дорожного движения требует от водителя выбирать скорость с учетом интенсивности и характера движения транспортных средств и пешеходов, дорожных условий, ширины и состояния проезжей части, видимости в направлении движения, атмосферных условий, рельефа местности, видимости и обзорности, состояния своего транспортного средства и характера перевозимого груза.

Госавтоинспекция Минской области призывает водителей к дисциплине, ответственности и соблюдению ПДД. Уважаемые участники дорожного движения! Помните, что внимательное, культурное вождение автомобиля и постоянный контроль за дорожной ситуацией обеспечат благополучное прибытие к месту назначения.

«НН»