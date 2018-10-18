О теплоснабжении и мерах безопасности

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Стартовал очередной отопительный сезон. Чтобы убедиться в готовности к нему теплоснабжающих организаций области, были проведены выборочные контрольные мероприятия в Столбцовском, Узденском и Дзержинском районах, а также изучена ситуация с перекладкой тепловых сетей на предварительно изолированные трубы, ход проводимой модернизации (реконструкции) теплоисточников на местных видах топлива в целом по области.

Результаты свидетельствуют, что не все котельные смогут обеспечить бесперебойное теплоснабжение в жилых домах, объектах социального и культурно-бытового назначения в указанных районах.

К примеру, УП «Дзержинское ЖКХ» заготовило к 1 октября текущего года для своих котельных, работающих на местных видах топлива (щепа, круглое древесное топливо, дрова) 7,2 тыс. куб.м при запланированном объеме древесного топлива 9,0 тыс.куб.м.

При этом качество заготовленного топлива в ряде случаев сомнительное, так как подвергнутые мониторингу организации на должном уровне не организовали входной контроль (по определению влажности) и надлежащие условия его хранения.

Несоблюдение условий хранения древесного топлива, исключающих воздействие атмосферных осадков, грунтовых и сточных вод, установлено на котельных УП «Столбцовское ОКС» в г. Столбцы, деревнях Заямное, Тесновая и Колосово, УП «Дзержинское ЖКХ» — в деревнях Юцки и Боровики, КУП «Узден-ское ЖКХ» — в деревнях Теляково и Хотляны.

Особое внимание уделено безопасности складирования заготовленного топлива. Так, КУП «Узденское ЖКХ», не обеспечив правильного хранения дров (складирование осуществлялось на высоте порядка 5—6 м, а укладка каждого штабеля проведена без оборудования подштабельных оснований) на территории котельной, обслуживающей больницу сестринского ухода д. Теляково, подвергало опасности пациентов и медперсонала указанной больницы.

Также контролерами установлены неединичные нарушения в содержании и обслуживании оборудования и теплосетей, расположенных в индивидуальных тепловых пунктах многоквартирных жилых домов.

Например, в ОАО «Торфобрикетный завод Неман», УП «Дзержинское ЖКХ» и КУП «Узденское ЖКХ» на 5.10.2018 г. технологическое оборудование теплоузлов отдельных многоквартирных жилых домов не прошло поверку в установленный законодательством срок.

Зайдя в теплоузел многоквартирного жилого дома д. Хотляны, который обслуживает КУП «Узденское ЖКХ», контролеры обнаружили течь запорных кранов, как результат — пол залит водой. Эта же котельная в нарушение пожарной безопасности была захламлена посторонними предметами (запчастями от автомобилей, рабочей одеждой и др.).

Порядка 25 м нарушенной теплоизоляции отдельных трубопроводов установлено в обслуживаемых УП «Столбцовское ОКС» и УП «Дзержинское ЖКХ» индивидуальных тепловых пунктах, что, безусловно, приведет к потерям тепла.

Результаты мониторинга свидетельствуют о срыве запланированных на текущий год мероприятий по модернизации (реконструкции) энергоисточников на местных видах топлива и перекладке теплосетей.

Так, за 8 месяцев текущего года доведенное задание по перекладке тепловых сетей на предварительно изолированные трубы смогли выполнить только 2 из 23 организаций ЖКХ (УП «Несвижское ЖКХ» и КУП «Стародорожское ЖКХ»), а у 10 — их выполнение под угрозой срыва. Таким образом, на 1 сентября 2018 г. указанное задание выполнено лишь на 50,4% от годового плана.

Актуальным вопросом является выполнение мероприятий по строительству энергоисточников на местных видах топлива, ввод основной массы которых в этом году под угрозой срыва. Так, из 8 запланированных Госпрограммой «Энергосбережение» на 2016—2020 гг. к вводу в эксплуатацию в 2018 году энергоисточников на местных видах топлива в настоящее время введены в эксплуатацию только 3 (в Клецком, Смолевичском и Слуцком районах).

В области должным образом не проработан крайне важный вопрос оптимизации схем теплоснабжения с ликвидацией неэффективных котельных.

Не все теплоснабжающие организации завершили работы по оптимизации режимов, а также состава основного и вспомогательного оборудования котельных, имеющих повышенный расход топлива и электрической энергии на отпущенную тепловую энергию.

К примеру, УП «Дзержинское ЖКХ» не будет получен ожидаемый эффект от проведения мероприятий по снижению затрат, поскольку в котельных деревень Юцки и Боровики не начаты работы по замене неэффективных котлов.

По результатам проведенного мониторинга теплоснабжающим организациям выданы рекомендации об устранении нарушений и недоработок, а Минобл-исполкому предложено принять исчерпывающие меры по выполнению мероприятий, запланированных в текущем году Государственными программами, касающихся жилищно-коммунального хозяйства.

Управление контроля отраслей хозяйства Комитета государственного контроля Минской области