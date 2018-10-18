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Стартует второй этап республиканской олимпиады

19.10.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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С 30 октября по 2 ноября пройдет второй этап республиканской олимпиады по учебным предметам.

30 октября: по физике, русскому языку, русской литературе (первый тур), белорусскому языку и литературе (первый тур), английскому и немецкому языкам  (Несвижская гимназия, корпус 2);

31 октября:  по русскому языку и литературе (второй тур), белорусскому языку и  литературе (второй тур), обществоведению (Несвижская гимназия, корпус 2); по трудовому обучению (обслуживающий труд) (первый тур) —  (СШ № 1 г. Несвижа); по трудовому обучению (технический труд) (первый тур) — (СШ № 3 г. Несвижа);

1 ноября: по информатике, астрономии, биологии — (СШ № 1      г. Несвижа); по трудовому обучению (обслуживающий труд) (второй тур) — (СШ № 1 г. Несвижа); по трудовому обучению (технический труд) (второй тур)  — (СШ № 3 г. Несвижа); по химии (первый тур) —  (Несвижская гимназия, корпус 2);

2 ноября:  по математике, истории, географии, химии (второй тур) — (Несвижская гимназия, корпус 2). Начало олимпиады — 9.00.

«НН»


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С 30 октября по 2 ноября пройдет второй этап республиканской олимпиады по учебным предметам. 30 октября: по физике, русскому языку,
 
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