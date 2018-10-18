Стартует второй этап республиканской олимпиады

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С 30 октября по 2 ноября пройдет второй этап республиканской олимпиады по учебным предметам.

30 октября: по физике, русскому языку, русской литературе (первый тур), белорусскому языку и литературе (первый тур), английскому и немецкому языкам (Несвижская гимназия, корпус 2);

31 октября: по русскому языку и литературе (второй тур), белорусскому языку и литературе (второй тур), обществоведению (Несвижская гимназия, корпус 2); по трудовому обучению (обслуживающий труд) (первый тур) — (СШ № 1 г. Несвижа); по трудовому обучению (технический труд) (первый тур) — (СШ № 3 г. Несвижа);

1 ноября: по информатике, астрономии, биологии — (СШ № 1 г. Несвижа); по трудовому обучению (обслуживающий труд) (второй тур) — (СШ № 1 г. Несвижа); по трудовому обучению (технический труд) (второй тур) — (СШ № 3 г. Несвижа); по химии (первый тур) — (Несвижская гимназия, корпус 2);

2 ноября: по математике, истории, географии, химии (второй тур) — (Несвижская гимназия, корпус 2). Начало олимпиады — 9.00.

«НН»