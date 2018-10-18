ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С 25 октября в Минске пройдут показы фильма «На границе миров»

19.10.2018 10:19 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
С 25 октября в Минске пройдут показы фильма «На границе миров»
velcom

Проект velcom Silver ART продолжает знакомить любителей неординарного кино с яркими новинками и открывать для них перспективные имена в мировом кинематографе. C 25 октября по 7 ноября будет демонстрироваться одна из самых необычных лент, представленных на Каннском фестивале этого года – снятая в Швеции фантастическая драма иранского режиссера Али Аббаси «На границе миров». 24 октября в зале №4 кинотеатра velcom cinema сети Silver Screen состоится эксклюзивный предпремьерный показ картины с участием кинокритика.

На фестивале в Каннах вторая режиссерская работа Али Аббаси демонстрировалась в рамках программы «Особый взгляд» – второй по значимости после основной конкурсной программы. Она объединяет все самые интересные и в то же время «нетипичные» для главного конкурса фестиваля фильмы – и в этом году лучшим среди них стал «На границе миров»: жюри программы во главе с режиссером Бенисио дель Торо присудило ему Гран-при «Особого взгляда» 71-го Каннского кинофестиваля.

Сюжет фильма основан на новелле Юна Айвиде Линдквиста, известного мастера совмещать несовместимое, находить прекрасное в ужасном и фантастическое в обыденном. Он известен в первую очередь как автор романа «Впусти меня» – того самого, который лег в основу сразу двух одноименных триллеров, шведского и американского. И вот – новое произведение и новая попытка навести мосты между реальностью и фантастикой не на бумаге, а на экране.

С 25 октября в Минске пройдут показы фильма «На границе миров» Кинотеатр velcom cinema 11 августа отмечает 1 год со дня своего открытия

Главная героиня ленты, Тина, обладает не самой приятной внешностью, некоторыми странными привычками (например, интересом к насекомым) и незаурядным даром узнавать то, что другие люди пытаются от нее скрыть. Применение своим умениям она находит, служа на таможне и разоблачая контрабандистов. Но один таинственный пассажир с чемоданом, полным личинок, не спешит раскрыть Тине свои секреты. А когда раскрывает, ее собственный мир переворачивается с ног на голову…

Почему фильм «На границе миров» попал именно в «Особый взгляд»? Почему сам его автор отказывается однозначно определить его жанр и в то же время называет свою работу «очень европейским фильмом»? Каковы шансы картины на предстоящей церемонии «Оскар», где она может побороться за победу в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»? И как работает магия совмещения двух, казалось бы, несовместимых миров – реального и вымышленного – в одном кинематографическом произведении? Обо всем этом посетители предпремьерного показа после просмотра ленты смогут поговорить с известным кинокритиком Антоном Сидоренко.

Предпремьерный показ фильма «На границе миров» состоится 24 октября в кинотеатре velcom cinemа (ТЦ Dana Mall, ул. П. Мстиславца, 11). Начало сеанса – 19:00.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
C 25 октября по 7 ноября будет демонстрироваться одна из самых необычных лент, представленных на Каннском фестивале этого года – снятая в Швеции фантастическая...
 
Новости дня
Новости разные
 
Акция «Скорость»: на дорогах Несвижчины работают радары
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.10.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Герой працы
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика