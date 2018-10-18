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Тренер сборной Словакии ушел в отставку из-за пьянки футболистов

19.10.2018 10:30 — Разное | Tut.by  
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Бывший тренер сборной Словакии Ян Козак рассказал о причинах своей отставки после проигрыша сборной Чехии (1:2) в Лиге наций УЕФА, сообщает segodnya.ua.


Ян Козак. Фото: Reuters

— Всем следует узнать, что произошло в сборной. В тот вечер, когда я пересматривал матч с Чехией, узнал, что игроки национальной команды ушли выпивать. Это было действительно больно, это была пощечина.

На следующий день, утром, состоялась тренировка, на которой я встретился с капитаном команды Мартином Шкртелом и вице-капитаном Мареком Гамшиком. Признаюсь, они были удивлены произошедшим. В этом безобразии участвовали семь футболистов, и я хотел, чтобы они признались, поэтому я смотрел им в глаза. Мартин Дубравка отметил, что у него трудный период в «Ньюкасле», а Владимир Вайсс сказал, что не знает, почему ушел. Лоботка заявил, что у него был тяжелый график в «Сельте», и он нуждался в отдыхе. Очень смешно, ведь он играл через неделю… Однако, когда его спросили о моем увольнении, он уточнил, что тренеры приходят и уходят, и он профессионал. Шкриньяр сказал то же самое, и я был очень разочарован, потому что наши отношения до этого были замечательными. Шатка рассказал мне, что просто пошел с друзьями.

Я мог бы притвориться и сделать вид, что ничего не произошло, но не хочу. Я бы, конечно, мог всех их выбросить из команды, однако не могу представить будущее сборной Словакии без Дубравки, Шкриньяра, Лоботки и Вайсса. Поэтому, уйти решил я. Позвонил президенту федерации, но не объяснил причину. Я не хотел ехать с ними в Швецию, — цитирует Яна Козака пресс-служба федерации футбола Словакии.

Ян Козак — рекордсмен национальной команды Словакии по длительности пребывания на посту главного тренера. Он тренировал сборную с июля 2013 года по октябрь 2018-го.

Под руководством Козака Словакия вышла в 1/8 финала Евро-2016, но не смогла пробиться на ЧМ-2018.

 
 
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Бывший тренер сборной Словакии Ян Козак рассказал о причинах своей отставки после проигрыша сборной Чехии (1:2) в Лиге наций УЕФА.
 
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