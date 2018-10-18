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С точностью до мм. Что нового на строительстве автовокзала и Кобринского моста?
19.10.2018 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
Вот что можно было заметить на этих объектах утром 18 октября 2018 года.
На строительстве автовокзала
С пешеходного перехода через железнодорожные пути видно, что активно ведутся работы по устройству дорожных развязок и будущих авторазвязок. С этой точки в следующем году автовокзал уже не сфотографируешь — три пролёта пешеходного перехода разберут, он станет короче.
Обращает внимание, что на будущих стоянках, пешеходных дорожках и дорогах используются бетон и тротуарная плитка, белорусский цемент находит своё применение.
Со стороны послышалось: «Андрюша, два к себе и четыре влево». За красивым прибором на треноге стоял мужчина в белой каске, было похоже, что он разговаривает сам с собой.
Специалист за прибором, который называется тахеометром, представился Виталием Михайловичем и любезно разрешил заглянуть в окуляр. Я вздрогнул, увидев как будто перед собой другого человека с чем-то, напоминающим волшебную палочку из «Гарри Поттера».
Этот специалист представился Андреем Ивановичем и рассказал, что они делают: «Мы из геодезического бюро «Полесьежилстроя». Весь процесс строительства сопровождается геодезическими разбивочными работами». Более простым языком он объяснил, что, прежде чем укладывать тротуары и дороги, они проверяют точное следование плану, как по направлениям на плоскости, так и по высоте. Теперь ясно, дожди и ливни в Бресте будут всегда, и вода не должна скапливаться — она должна стекать туда, куда ей положено.
На Кобринском мосту
За время с прошлого посещения кое-что изменилось существенно. Исчезли бетонные блоки, ограждавшие узкое место на новой части моста. Вместо них были пластиковые.
Неделю назад на месте этого сужения ещё были блоки подземного перехода, а сейчас они уже под слоем грунта и плотно утрамбованного гравия. Стало ясно, что скоро ляжет настоящее покрытие. Это подтвердил прораб Сергей Кирюханцев, работы ведёт ДСТ-4, его филиал ДСУ-15. «Завтра будем укладывать». На вопрос, почему не сегодня, прораб объяснил, что сначала должны уложить плиты ограждения, иначе
Гидроизоляция вокруг бетонных блоков подземного перехода необычная, не рулонная. На вопрос, почему нельзя просто обмазать гудроном, оклеить рубероидом и засыпать, получил ответ: использовали полимерные покрытия небывалой прочности. Это произвело впечатление: такая дотошность внушает уверенность, что и в XXII веке будут ездить по мосту.
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Вот что можно было заметить на этих объектах утром 18 октября 2018 года. На строительстве автовокзала С пешеходного перехода через железнодорожные пути видно, что...
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