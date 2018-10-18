С точностью до мм. Что нового на строительстве автовокзала и Кобринского моста?

Вот что можно было заметить на этих объектах утром 18 октября 2018 года.



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На строительстве автовокзала

С пешеходного перехода через железнодорожные пути видно, что активно ведутся работы по устройству дорожных развязок и будущих авторазвязок. С этой точки в следующем году автовокзал уже не сфотографируешь — три пролёта пешеходного перехода разберут, он станет короче.

Обращает внимание, что на будущих стоянках, пешеходных дорожках и дорогах используются бетон и тротуарная плитка, белорусский цемент находит своё применение.

Со стороны послышалось: «Андрюша, два к себе и четыре влево». За красивым прибором на треноге стоял мужчина в белой каске, было похоже, что он разговаривает сам с собой.

Специалист за прибором, который называется тахеометром, представился Виталием Михайловичем и любезно разрешил заглянуть в окуляр. Я вздрогнул, увидев как будто перед собой другого человека с чем-то, напоминающим волшебную палочку из «Гарри Поттера».

Этот специалист представился Андреем Ивановичем и рассказал, что они делают: «Мы из геодезического бюро «Полесьежилстроя». Весь процесс строительства сопровождается геодезическими разбивочными работами». Более простым языком он объяснил, что, прежде чем укладывать тротуары и дороги, они проверяют точное следование плану, как по направлениям на плоскости, так и по высоте. Теперь ясно, дожди и ливни в Бресте будут всегда, и вода не должна скапливаться — она должна стекать туда, куда ей положено.

На Кобринском мосту

За время с прошлого посещения кое-что изменилось существенно. Исчезли бетонные блоки, ограждавшие узкое место на новой части моста. Вместо них были пластиковые.



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Неделю назад на месте этого сужения ещё были блоки подземного перехода, а сейчас они уже под слоем грунта и плотно утрамбованного гравия. Стало ясно, что скоро ляжет настоящее покрытие. Это подтвердил прораб Сергей Кирюханцев, работы ведёт ДСТ-4, его филиал ДСУ-15. «Завтра будем укладывать». На вопрос, почему не сегодня, прораб объяснил, что сначала должны уложить плиты ограждения, иначе ГАИ не разрешит асфальтировать. Бетонные блоки на пластиковые, в которые можно и воду заливать для устойчивости, поменяли после разрешения той же ГАИ , поскольку перепад высот стал в пределах десяти сантиметров.

Гидроизоляция вокруг бетонных блоков подземного перехода необычная, не рулонная. На вопрос, почему нельзя просто обмазать гудроном, оклеить рубероидом и засыпать, получил ответ: использовали полимерные покрытия небывалой прочности. Это произвело впечатление: такая дотошность внушает уверенность, что и в XXII веке будут ездить по мосту.