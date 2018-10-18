Сельхозпроизводители Брестской области обсудят с торговыми компаниями условия поставок продукции

В Барановичах сегодня состоится контактно-кооперационная биржа крупных производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции Брестской области с сетевыми торговыми компаниями, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении торговли и услуг облисполкома.



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Мероприятие пройдет в Ледовом дворце. Заявки на участие подали свыше полусотни субъектов хозяйствования. Свою продукцию на выставке презентуют КУПП "Маньковичи", ОАО "Агро-Мотоль", "Журавлиное", тепличный комбинат "Берестье", фермерские хозяйства, Барановичская птицефабрика, Жабинковский комбикормовый завод. Экспозицию переработчиков сформируют управляющая компания холдинга "Концерн Брестмясомолпром", ОАО "Берестейский пекарь", Горынский агрокомбинат, Ляховичский консервный завод, Березовский мясоконсервный комбинат, Барановичский молочный комбинат. Торговые организации представят ООО "Евроторг", "Табак-инвест", "Белинтерпродукт", ЗАО "Юнифуд", "Доброном", "Универсам "Центральный", Брестская областная база "Бакалея", облпотребсоюз, ОАО "Продтовары".

Участники контактно-кооперационной биржи обсудят проблемные вопросы по обеспечению закупки, заготовки, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, выращенной в 2018 году. Ожидается, что производители и переработчики вместе с представителями сетевых торговых компаний рассмотрят варианты условий поставок продукции.

"Цель мероприятия - максимальное наполнение розничной торговой сети региона отечественной сельскохозяйственной продукцией и продуктами ее переработки. Надеемся, что эта встреча и конструктивный разговор придадут импульс контактам торговых организаций с производителями в период закупок товаров на 2019 год", - отметили в управлении.

Программой контактно-кооперационной биржи запланировано посещение одного из фермерских хозяйств Брестской области.