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Повар из городокской EXPRESSиИ

19.10.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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«Нет предела совершенству»,  - считает повар кафе «EXPRESSиЯ» Наталья Сотникова (на снимке). Она более 12 лет работает в сфере общепита, но уверена: повышать квалификацию следует постоянно, участвуя в семинарах и конкурсах профессионального мастерства. 

Решение Натальи стать поваром было спонтанным, но, поступив в ГГПТКСП им. И.В. Дорощенко, она увлеклась профессией. Получила диплом повара 3-го разряда, отучилась в Барановичском технологическом колледже Белкоопсоюза по специальности «Технология пищевых производств». Сейчас Наталья — повар 5-го разряда.

Повар из городокской EXPRESSиИ

Подробнее читайте в №80  от  19.10.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv .

 
 
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«Нет предела совершенству»,  - считает повар кафе «EXPRESSиЯ» Наталья Сотникова (на снимке). Она более 12 лет работает в сфере общепита, но уверена: повышать...
 
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