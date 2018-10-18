Повар из городокской EXPRESSиИ

«Нет предела совершенству», - считает повар кафе «EXPRESSиЯ» Наталья Сотникова (на снимке). Она более 12 лет работает в сфере общепита, но уверена: повышать квалификацию следует постоянно, участвуя в семинарах и конкурсах профессионального мастерства.

Решение Натальи стать поваром было спонтанным, но, поступив в ГГПТКСП им. И.В. Дорощенко, она увлеклась профессией. Получила диплом повара 3-го разряда, отучилась в Барановичском технологическом колледже Белкоопсоюза по специальности «Технология пищевых производств». Сейчас Наталья — повар 5-го разряда.





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