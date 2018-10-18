ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 7,5 тыс. жителей Гомельской области присоединятся к акции «Чистый лес»

19.10.2018 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Мероприятия республиканской акции «Чистый лес», которая пройдет 20 октября, соберут более 7,5 тыс. жителей Гомельской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по идеологической работе Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения Елена Потапова.

Более 7,5 тыс. жителей Гомельской области присоединятся к акции «Чистый лес»

Свою лепту в наведение порядка в лесном фонде внесут не только работники отрасли, предприятий и организаций, молодежь, но и неравнодушные гомельчане. Жители сельской местности займутся благоустройством прилегающей к населенным пунктам и садоводческим товариществам территории лесов.

«Радует, что с каждым годом растет интерес граждан к акции, она становится все более масштабной и массовой. Все больше людей откликаются на призыв, интересуются, как присоединиться к ней», — отметила Елена Потапова. Для этого достаточно обратиться в любое лесничество или лесхоз и сказать, что готовы помочь в наведении порядка. Лесхозы предоставят необходимый инвентарь.

В этом году работы развернутся более чем на 400 участках. Планируется очистить от мусора и захламленности придорожные полосы, места отдыха и другие территории. «Особое внимание уделим наведению порядка вблизи мемориальных комплексов, воинских захоронений и памятных мест, расположенных в лесных массивах. В регионе более 40 таких мест», — сообщила Елена Потапенко.

Акция «Чистый лес» — ежегодное мероприятие, которое проводится по инициативе Министерства лесного хозяйства с 2010 года. Ее основная цель — привлечь внимание широкой общественности к необходимости бережного отношения к лесу.

Площадь лесного фонда в Гомельской области составляет 2,2 млн га, лесистость — 45%. На одного жителя области приходится 1,3 га лесов.-
Читать полностью: http://www.belta.by/regions/view/bolee-75-tys-zhitelej-gomelskoj-oblasti-prisoedinjatsja-k-aktsii-chistyj-les-322230-2018/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

БЕЛТА.

 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мероприятия республиканской акции "Чистый лес", которая пройдет 20 октября, соберут более 7,5 тыс. жителей Гомельской области, сообщила корреспонденту...
 
Новости дня
Новости разные
 
Евро упал до минимума почти за 7 недель на открытии торгов 19 октября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.10.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика