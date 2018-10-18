Минчанин делает обзоры тренажерных залов и рассказывает, с какими недостатками там сталкиваешься

Инженер-технолог Анатолий Бахтин из Минска ходит в тренажерные залы уже шесть лет и ведет блог « Толины обзоры », где рассказывает о плюсах и минусах белорусских тренажерных залов. Для GO.TUT.BY он назвал их типичные недостатки.



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Нет пробного занятия

— Опция «первое занятие бесплатно» есть во многих, но не во всех залах. Здорово, когда можно просто прийти и понять: понравится тебе конкретно этот зал или нет.

Маленькие шкафчики для переодевания

— Тесные раздевалки и маленькие шкафчики в них — распространенный минус белорусских тренажерок. Зимой, если в спортклубе нет гардероба, уместить в шкафчик сумку и зимнюю куртку — настоящая проблема.

Плохая вентиляция

— Практически во всех наших залах чисто, но в некоторых — душно. Это минус жарких дней: может, кондиционеры не справляются? Заниматься без свежего воздуха тяжело и неприятно.

Отсутствие стаканчиков

— К счастью, кран или кулер с водой есть практически в любом спортзале. Но часто бывает так, что стаканчиков в зале нет. Нужно, чтобы у посетителя с собой была своя пустая бутылка. Если нет, предложат купить.

Невнимание к оборудованию

— Если что-то порвалось или сломалось, важно быстро устранить проблему. И, конечно, в любом зале хочется видеть только качественные тренажеры и большое количество свободных весов: гантели до 60 кг, много дисков.