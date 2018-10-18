|
На палубу американского авианосца упал вертолет
Вертолет MH-60 Seahawk упал на палубу авианосца USS Ronald Reagan в Филиппинском море, передает
По заявлению военных, все раненые находятся в стабильном состоянии под наблюдением медицинского персонала авианосца. Некоторые были впоследствии перевезены на берег, но их жизни ничего не угрожает.
Авианосец не получил серьезных повреждений, продолжает выполнять миссию и возобновил полеты палубной авиации.
USS Ronald Reagan — девятый корабль типа «Нимиц». Это настоящие плавучие города длиной более 300 метров и водоизмещением, превышающим на некоторых кораблях серии цифру в 100 000 тонн. Корабль назван в честь 40-го президента США Рональда Рейгана.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По заявлению военных, все раненые находятся в стабильном состоянии под наблюдением медицинского персонала авианосца.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)