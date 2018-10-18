На палубу американского авианосца упал вертолет

Вертолет MH-60 Seahawk упал на палубу авианосца USS Ronald Reagan в Филиппинском море, передает агентство Stars and Stripes со ссылкой на ВМС США.



MH-60R взлетает с палубы USS Ronald Reagan. Фото: US Navy

По заявлению военных, все раненые находятся в стабильном состоянии под наблюдением медицинского персонала авианосца. Некоторые были впоследствии перевезены на берег, но их жизни ничего не угрожает.

Авианосец не получил серьезных повреждений, продолжает выполнять миссию и возобновил полеты палубной авиации.

USS Ronald Reagan — девятый корабль типа «Нимиц». Это настоящие плавучие города длиной более 300 метров и водоизмещением, превышающим на некоторых кораблях серии цифру в 100 000 тонн. Корабль назван в честь 40-го президента США Рональда Рейгана.