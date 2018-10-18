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Смертельное ДТП под Воложином: погибли двое, 13 в больнице

19.10.2018 10:42 — Разное | БДГ  
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Страшная автоавария произошла на дороге «Минск-Гродно» 18 октября вечером.

Об этом сообщает на станице Фейсбук официальный представитель СК Татьяна Белоног.

Житель Гродно 46 лет, управляя маршрутным такси Mercedes-Benz, не учел складывающуюся дорожную обстановку и совершил столкновение с разделительным бетонным ограждением.

Сообщается о гибели 66-летней женщины (на месте аварии) и 71-летнего мужчины (в больнице). 13 пассажиров и водитель маршрутки доставлены в медучреждение с травмами различной тяжести. Среди пассажиров два ребенка – девочки 5 и 11 лет.

Воложинский районный отдел СК возбудил уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть 2-х человек.

Следственные действия продолжаются.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Страшная автоавария произошла на дороге «Минск-Гродно» 18 октября вечером.
 
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