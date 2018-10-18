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Смертельное ДТП под Воложином: погибли двое, 13 в больнице
Страшная автоавария произошла на дороге «Минск-Гродно» 18 октября вечером.
Об этом
Житель Гродно 46 лет, управляя маршрутным такси Mercedes-Benz, не учел складывающуюся дорожную обстановку и совершил столкновение с разделительным бетонным ограждением.
Сообщается о гибели 66-летней женщины (на месте аварии) и 71-летнего мужчины (в больнице). 13 пассажиров и водитель маршрутки доставлены в медучреждение с травмами различной тяжести. Среди пассажиров два ребенка – девочки 5 и 11 лет.
Воложинский районный отдел СК возбудил уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть 2-х человек.
Следственные действия продолжаются.
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Страшная автоавария произошла на дороге «Минск-Гродно» 18 октября вечером.
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