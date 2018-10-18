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Хоккеисты минского "Динамо" оплатили болельщикам перелет на матч с "Авангардом"

19.10.2018 10:53 — Разное | Tut.by  
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Хоккеисты минского «Динамо» оплатили перелет группе болельщиков на матч чемпионата КХЛ против омского «Авангарда», сообщает пресс-служба «зубров».

— Как только в середине лета появился календарь нового сезона, многие стали планировать свои поездки. Вот и группа из восьми преданных динамовских болельщиков сразу же купила себе билеты на октябрьский перелет по маршруту Минск — Новосибирск — Омск — Минск, чтобы поддержать парней в гостевых матчах с «Сибирью» и «Авангардом». Однако позже стало известно, что арену в Омске не допустят к очередному розыгрышу КХЛ из-за ее аварийного состояния, и «ястребам» пришлось перебраться в Балашиху — за 2700 километров от дома.

Конечно, это породило много трудностей для клуба и лиги в целом, а также сломало планы наших болельщиков. Билеты на самолет обмену и возврату не подлежали, а покупка новых требовала очень серьезных дополнительных расходов. Фанаты обратились со своей проблемой в клуб. Узнав об этом, хоккеисты взяли инициативу на себя и оплатили своим поклонникам билеты на самолет из Новосибирска в Москву, откуда в соседнюю Балашиху рукой подать. И теперь «зубры» не останутся без поддержки в предстоящем выездном турне, фан-сектор будет слышно, — говорится в сообщении пресс-службы ХК «Динамо-Минск».

Накануне эта восьмерка болельщиков встретилась с командой и отблагодарила хоккеистов большим вкусным тортом.

Сегодня рано утром минское «Динамо» отправилось в Новосибирск, где матчем с местной «Сибирью» начнет очередную выездную серию.

В составе 24 игрока:

вратари — Юнас Энрот, Михаил Карнаухов, Максим Хмыз;

защитники — Кирилл Готовец, Денис Осипов, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель, Патрик Уиркош, Илья Хохлов, Олег Евенко, Дмитрий Знахаренко;

нападающие — Теему Пулккинен, Денис Казионов, Артем Артемов, Куинтон Хауден, Иван Дроздов, Андрей Костицын, Андрей Степанов, Александр Когалев, Сергей Костицын, Александр Китаров, Артем Волков, Евгений Ковыршин, Дмитрий Буйницкий.

По-прежнему травмированы Илья Литвинов и Александр Павлович, которые остались в Минске. Из «Юности» после матча Лиги чемпионов в расположение команды вернулись Дмитрий Знахаренко и Александр Когалев.

Во время предстоящего турне «зубры» встретятся с «Сибирью», «Барысом» и «Авангардом».

Расписание матчей:

20 октября. «Сибирь» — «Динамо-Минск» (13.30).

22 октября. «Барыс» — «Динамо-Минск» (16.30).

24 октября. «Авангард» — «Динамо-Минск» (19.30).

 
Теги: Минск
 
 
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Хоккеисты минского "Динамо" оплатили перелет группе болельщиков на матч чемпионата КХЛ против омского "Авангарда".
 
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