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Ирина Хакамада впервые выступит в Минске спустя 16 лет после скандала
Попытка Ирины Хакамады-политика выступить в белорусской столице была не самой удачной — ее и Бориса Немцова тогда
Тогда, в начале двухтысячных, Хакамада была одним из ярчайших российских политиков. Сегодня ее заслуженно вносят в число самых стильных и эффективных спикеров и экспертов по бизнес-переговорам, а книги Ирины стали бестселлерами. В Минске она выступит с мастер-классом «Айкидо деловых переговоров». Хакамада утверждает:
— Если есть результат, то ты — сильная личность; если, кроме разговоров, в сухом остатке не остается ничего — это свидетельство слабости. Принцип айкидо-переговоров заключается в том, что разговаривать нужно так, чтобы дать противнику проявить агрессию или слабость. До тех пор пока он не показывает ни того ни другого, добиться своей цели сложно.
Именно об этом — как повлиять на эмоциональное состояние оппонента, распознать манипуляцию, защититься от психологического давления — расскажет Ирина минской аудитории. Вот, например, один из приемов того самого айкидо деловых переговоров от Ирины Хакамады:
— Составляя проект контракта или внося поправки в контракт партнера, добавляйте позиции, которые вы готовы уступить, но прописывайте их очень ярко, очень жестко. Это ваши «красные слоны». Их вы обсуждаете и торгуетесь до беспредела. Это может длиться 2−3 часа, а потом вы их уступаете. И, наоборот, то, что для вас важно, должно быть меленьким, спокойненьким, и обсуждаться в конце, как что-то незначительное. Так вы фактически обманули своего оппонента. Он, подписывая эту мелочь, будет радоваться, что «красных слонов» отбил. На самом деле это игра, которую вы подготовили.
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10 ноября в столичном Дворце спорта в рамках форума "Бизнес-Пробуждение 2.0" выступит бизнес-тренер Ирина Хакамада.
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