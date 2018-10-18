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Ирина Хакамада впервые выступит в Минске спустя 16 лет после скандала

19.10.2018 10:48 — Разное | Tut.by  
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Ирина Хакамада выступит 10 ноября в столичном Дворце спорта в рамках конференции по росту и развитию предпринимателей «Бизнес-Пробуждение 2.0».


Фото: Reuters

Попытка Ирины Хакамады-политика выступить в белорусской столице была не самой удачной — ее и Бориса Немцова тогда не впустили в страну. Ожидать второго визита пришлось ровно 16 лет. 10 ноября в столичном Дворце спорта Ирина Хакамада выступит уже как бизнес-тренер.

Тогда, в начале двухтысячных, Хакамада была одним из ярчайших российских политиков. Сегодня ее заслуженно вносят в число самых стильных и эффективных спикеров и экспертов по бизнес-переговорам, а книги Ирины стали бестселлерами. В Минске она выступит с мастер-классом «Айкидо деловых переговоров». Хакамада утверждает:

— Если есть результат, то ты — сильная личность; если, кроме разговоров, в сухом остатке не остается ничего — это свидетельство слабости. Принцип айкидо-переговоров заключается в том, что разговаривать нужно так, чтобы дать противнику проявить агрессию или слабость. До тех пор пока он не показывает ни того ни другого, добиться своей цели сложно.

Именно об этом — как повлиять на эмоциональное состояние оппонента, распознать манипуляцию, защититься от психологического давления — расскажет Ирина минской аудитории. Вот, например, один из приемов того самого айкидо деловых переговоров от Ирины Хакамады:

— Составляя проект контракта или внося поправки в контракт партнера, добавляйте позиции, которые вы готовы уступить, но прописывайте их очень ярко, очень жестко. Это ваши «красные слоны». Их вы обсуждаете и торгуетесь до беспредела. Это может длиться 2−3 часа, а потом вы их уступаете. И, наоборот, то, что для вас важно, должно быть меленьким, спокойненьким, и обсуждаться в конце, как что-то незначительное. Так вы фактически обманули своего оппонента. Он, подписывая эту мелочь, будет радоваться, что «красных слонов» отбил. На самом деле это игра, которую вы подготовили.

Про остальных спикеров конференции читайте здесь.

Когда: 10 ноября.

Где: .

Сколько: 85−2552 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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10 ноября в столичном Дворце спорта в рамках форума "Бизнес-Пробуждение 2.0" выступит бизнес-тренер Ирина Хакамада.
 
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