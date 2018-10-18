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Предупреждение самоубийств

19.10.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Предупреждение самоубийств

Беседу на эту тему 16 октября провел со школьниками Гнезновской школы клирик Свято-Петропавловского собора иерей Александр Богдан.

Священник пояснил, что сознательное лишение себя жизни не всегда может быть греховным, если это делается с целью самопожертвования ради ближних. Если же человек пытается убежать от жизненных трудностей с помощью суицида, то тем самым он не доверяет Богу и Его промыслу. При любых жизненных обстоятельствах никогда не нужно терять надежду на помощь Божью.

Предупреждение самоубийств

Отец Александр пояснил, что при появлении суицидальных мыслей или даже просто при отчаянии нужно не просто заходить в храм, а важно сознательно приступать к таинствам исповеди и причастия. Во время своей беседы священник приводил примеры из жизни и рассказывал различные притчи.

Предупреждение самоубийств

 
 
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Беседу на эту тему 16 октября провел со школьниками Гнезновской школы клирик Свято-Петропавловского собора иерей Александр Богдан. Священник...
 
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