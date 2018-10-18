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Евро упал до минимума почти за 7 недель на открытии торгов 19 октября
Иллюстративное фото
По данным портала banki24.by на 10:11:
Средневзвешенный курс доллара поднялся всего на 0,0014 рубля до 2,1112 BYN/USD.
Доллар немного дорожает второй день. До этого было семь последовательных снижений.
Средневзвешенный курс евро снизился на 0,0021 рубля до 2,4258 BYN/EUR.
Евровалюта оказалась на минимуме за последние 46 дней и вернулась к уровням начала сентября.
Средневзвешенный курс российского рубля обвалился на 0,0117 рубля до 3,2040 BYN/100 RUB.
Это минимальный уровень за последние 23 дня.
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На открытии торгов на валютной бирже в Минске в пятницу валютная корзина подешевела ещё на 0,19%.
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