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уткая авария на трассе "Минск-Гродно": маршрутка напоролась на бетонный блок, 2 погибших

19.10.2018 10:47 — Разное | UDF  
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Фото из социальных сетей
Серьезное ДТП произошло вчера на трассе М6 в Воложинском районе — маршрутное такси врезалось в бетонные блоки. Два пассажира погибли, еще 14 пострадали.

«На гродненской трассе, километров 65 от Минска, возле заправки „Белоруснефть“, маршрутка въехала в бетонное ограждение, как на шампур, пишет участник форума onliner.by aleks1987. — Тьма ГАИ, скорых и МЧС. Передо мной ГАИ перекрыла движение, спросил у сотрудника, без жертв ли. Сказал: „1 труп и 15 пострадавших“. Очень там все печально на вид».

Удар был такой силы, что мотор микроавтобуса оказался в салоне, сообщает autogrodno.by.

- Своими ногами из маршрутки вышли только 3 человека, в том числе и водитель, - пишет на своей страничке в Facebook Валер Минец и добавляет, что на том участке действовало ограничение в 50 км/ч.

уткая авария на трассе "Минск-Гродно": маршрутка напоролась на бетонный блок, 2 погибших


уткая авария на трассе "Минск-Гродно": маршрутка напоролась на бетонный блок, 2 погибших

Также есть информация, что сегодня на данном участке трассы изменили организацию дорожного движения.

- Ранее съезд был по внешнему кольцу и следом зигзаг у моста, а сегодня пустили по внутреннему. В 15:00 там еще не были установлены светоотражающие знаки. Были пластиковые отбойники и один указатель, - сообщил NewGrodno водитель.

Другой водитель, Олег, который проезжал это место прошлой ночью, сообщил: "Там перед объездами в большинстве мест не стоят светоотражатели и приходилось включать дальний, чтобы попасть куда нужно".

уткая авария на трассе "Минск-Гродно": маршрутка напоролась на бетонный блок, 2 погибших

В группе АвтоГродно о последствиях аварии рассказал Евгений:

"Женщина погибла. Да. Мужа увезли в больницу, был в сознании. Парня выбросило через лобовое. Девочка лет семь в очень плохом состоянии. Я даже не могу тут написать что с ней стало. Девочка 6 класса с мамой ехала. Тоже в плохом состоянии, они возвращались с лечения из Боровлян. Водитель говорил что ослепила встречка. Но едущий за ним сказал, что мол никто никого не слепил. Причину скажут следователи".

«Я слышал разговор милиционеров, которые приехали. По деформации кузова они оценили скорость маршрутки около 120 км/ч … В этом месте ограничение скорости 50 км/ч. Думаю, причина аварии в том, что он превысил скорость и начал маневрировать », — рассказывает Валерий Минец.

уткая авария на трассе "Минск-Гродно": маршрутка напоролась на бетонный блок, 2 погибших

В фирме, которая занимается перевозками пассажиров на маршруте Минск — Гродно, не смогли подтвердить сведения о ДТП:

«Никакой информации нет. Связи с водителем тоже нет», — сообщила диспетчер.

уткая авария на трассе "Минск-Гродно": маршрутка напоролась на бетонный блок, 2 погибших

Как рассказала TUT.BY официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, на месте происшествия погибла 66-летняя пассажирка маршрутки, после доставления в больницу скончался 71-летний мужчина. По предварительным данным, еще 14 человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Серьезное ДТП произошло вчера на трассе М6 в Воложинском районе.
 
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