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«Чемпион растёт». Александр Овечкин и его жена впервые показали сына

19.10.2018 11:16 — Разное | СТВ  
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Новости России. Александр Овечкин и его супруга – Анастасия Шубская – впервые показали сына Сергея.

Снимок мама мальчика опубликовала на своей странице в Instagram и приурочила к семейному правзднику – Сергею исполнилось два месяца.

Анастасия Овечкина:
2 месяца!

На фото знаменитый хоккеист держит малыша на руках, а Анастасия стоит рядом и придерживает руку супруга.

Поклонники умилились новому фото.

«Чемпион растёт». Александр Овечкин и его жена впервые показали сына
Фото: instagram.com/nastyashubskaya

«Как время летит. Здоровья всей чудесной семье»,

«Чемпион растет»,

«Два богатыря»,

«Вы действительно семья! Счастья вам».

Пара стала родителями в августе нынешнего года. Для обоих родителей малыш стал первенцем.

«Спасибо тебе, моя девочка»: Александр Овечкин стал отцом (читать далее).

 
 
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Новости России. Александр Овечкин и его супруга – Анастасия Шубская – впервые показали сына Сергея. Снимок мама мальчика опубликовала на своей странице в Instagram и...
 
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