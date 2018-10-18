«Чемпион растёт». Александр Овечкин и его жена впервые показали сына

Новости России. Александр Овечкин и его супруга – Анастасия Шубская – впервые показали сына Сергея.

Снимок мама мальчика опубликовала на своей странице в Instagram и приурочила к семейному правзднику – Сергею исполнилось два месяца.

Анастасия Овечкина:

2 месяца!

На фото знаменитый хоккеист держит малыша на руках, а Анастасия стоит рядом и придерживает руку супруга.

Поклонники умилились новому фото.



Фото: instagram.com/nastyashubskaya

«Как время летит. Здоровья всей чудесной семье»,

«Чемпион растет»,

«Два богатыря»,

«Вы действительно семья! Счастья вам».

Пара стала родителями в августе нынешнего года. Для обоих родителей малыш стал первенцем.