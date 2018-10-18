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«Чемпион растёт». Александр Овечкин и его жена впервые показали сына
Новости России. Александр Овечкин и его супруга – Анастасия Шубская – впервые показали сына Сергея.
Снимок мама мальчика опубликовала на своей странице в Instagram и приурочила к семейному правзднику – Сергею исполнилось два месяца.
Анастасия Овечкина:
На фото знаменитый хоккеист держит малыша на руках, а Анастасия стоит рядом и придерживает руку супруга.
Поклонники умилились новому фото.
«Как время летит. Здоровья всей чудесной семье»,
«Чемпион растет»,
«Два богатыря»,
«Вы действительно семья! Счастья вам».
Пара стала родителями в августе нынешнего года. Для обоих родителей малыш стал первенцем.
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Новости России. Александр Овечкин и его супруга – Анастасия Шубская – впервые показали сына Сергея. Снимок мама мальчика опубликовала на своей странице в Instagram и...
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