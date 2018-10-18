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Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в Гродненскую область: какие мероприятия на повестке дня
Новости Беларуси. 19 октября Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в Гродненскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планируется, что глава государства сначала посетит агротуристический комплекс «Гарадзенскi маентак «Каробчыцы», ознакомится с его инфраструктурой.
Президенту также доложат о перспективах социально-экономического и градостроительного развития Гродно.
Затем Александр Лукашенко посетит спортивный комплекс «Пышки», где ознакомится с организацией работы крытой ледовой площадки государственного учреждения «Хоккейный клуб «Неман» и крытого футбольного манежа спортивного учреждения «Гродненский футбольный клуб «Неман».
В областном центре Президент также посетит Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. Он ознакомится с достижениями и перспективами развития университета, научными исследованиями и прикладными разработками студентов.
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Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в Гродненскую область: какие мероприятия на повестке дня
Новости Беларуси. 19 октября Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в Гродненскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планируется, что...
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