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В Гродно разыскивается скрывшийся после наезда на ребёнка водитель
Новости Беларуси. 18 октября около восьми утра возле дома № 23 по улице Калиновского автомобиль проехал по ноге мальчика.
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Пострадавшему предстоит амбулаторное лечение.
ГАИ просит очевидцев и тех, кто обладает информацией об обстоятельствах происшествия, обратиться по телефонам (80152) 79-75-45 либо 79-75-05.
Летом 2018 года в Витебске маршрутка наехала на пенсионерку.
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Новости Беларуси. 18 октября около восьми утра возле дома № 23 по улице Калиновского автомобиль проехал по ноге мальчика. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского...
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