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Ему был 31 год. Скончался солист группы «Нэнси» Сергей Бондаренко
На 32 году жизни скончался солист группы «Нэнси» Сергей Бондаренко.
Как сообщил на своей странице в Facebook отец музыканта – Анатолий Бондаренко, его сына не стало ночью восемнадцатого октября.
Как
Прощание с музыкантом пройдет 20 октября.
Группа «Нэнси» была основана в 1992 году. Самая популярная песня коллектива – «Дым сигарет с ментолом». Музыканты выпустили более 20 альбомов. Сергей Бондаренко начал выступать в составе «Нэнси» с начала 2000-х.
Летом нынешнего года не стало актера из сериала «Счастливы вместе» Александра Исакова. Мужчине было 39 лет.
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На 32 году жизни скончался солист группы «Нэнси» Сергей Бондаренко. Как сообщил на своей странице в Facebook отец музыканта – Анатолий Бондаренко, его сына не стало...
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