В Логойском районе столкнулись Scania и Mercedes. Одного из водителей зажало

Новости Беларуси. 19 октября в полседьмого утра спасателям сообщили об аварии возле деревни Старинки Логойского района.

По сведениям Минского ОУМЧС, в результате столкновения между Scania R440 и Mercedes-Benz Sprinter оказался зажат 64-летний водитель микроавтобуса.



Фото: Минское ОУМЧС

Сотрудники МЧС освободили пострадавшего при помощи специнструмента. Водитель с различными травмами доставлен в медучреждение.

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