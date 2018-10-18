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В Логойском районе столкнулись Scania и Mercedes. Одного из водителей зажало
Новости Беларуси. 19 октября в полседьмого утра спасателям сообщили об аварии возле деревни Старинки Логойского района.
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Сотрудники МЧС освободили пострадавшего при помощи специнструмента. Водитель с различными травмами доставлен в медучреждение.
Осенью 2018 года в Пуховичском районе Volkswagen наехал на дерево.
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Новости Беларуси. 19 октября в полседьмого утра спасателям сообщили об аварии возле деревни Старинки Логойского района. По сведениям Минского ОУМЧС, в...
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