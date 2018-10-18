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В Логойском районе столкнулись Scania и Mercedes. Одного из водителей зажало

19.10.2018 10:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 19 октября в полседьмого утра спасателям сообщили об аварии возле деревни Старинки Логойского района.  

По сведениям Минского ОУМЧС, в результате столкновения между Scania R440 и Mercedes-Benz Sprinter оказался зажат 64-летний водитель микроавтобуса.  

В Логойском районе столкнулись Scania и Mercedes. Одного из водителей зажало
Фото: Минское ОУМЧС  

Сотрудники МЧС освободили пострадавшего при помощи специнструмента. Водитель с различными травмами доставлен в медучреждение.  

Осенью 2018 года в Пуховичском районе Volkswagen наехал на дерево. 

Нетрезвого гомельчанина зажало в машине – здесь подробности.  

 
 
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Новости Беларуси. 19 октября в полседьмого утра спасателям сообщили об аварии возле деревни Старинки Логойского района.   По сведениям Минского ОУМЧС, в...
 
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