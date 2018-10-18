Credit Suisse: число долларовых миллионеров в России выросло на 30 процентов

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По концентрации богатства Россия опережает США и Китай. В 2018 году в руках самых состоятельных россиян (10% самых богатых граждан страны) оказалось 82% всех богатств РФ.

Количество долларовых миллионеров в стране увеличилось на 30% — до 172 тыс. человек. Об этом сообщается в ежегодном отчете Credit Suisse, пишет Forbe s.

Согласно отчету, за год самые состоятельные россияне значительно разбогатели – в 2017 году на их долю приходилось 77% богатств.

По показателю концентрации богатства Россия заметно опережает США (10% самых состоятельных граждан владеют 76% богатства страны) и Китай (62%). Причем в обеих странах показатель концентрации богатства в руках самых состоятельных граждан за последний год снизился.

При этом по общему уровню благосостояния Россия (2,2 трлн долларов) почти в 45 раз отстает от США (98 трлн долларов), а также от Китая (52 трлн долларов).

В своих комментариях эксперты расходятся во мнении по поводу причин роста концентрации богатства в руках узкой прослойки россиян. Одни из них полагают, что богатые стали еще богаче потому, что сильно снизился уровень жизни всего остального населения (менее богатые беднеют быстрее). Другие, напротив, считают, что богатые теряют благосостояние быстрее, чем бедные. В этом свете причиной роста концентрация богатства может быть то, что благосостояние самых богатых — это более волатильный показатель, чем благосостояние остальных слоев населения.