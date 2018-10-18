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Что делать, если вам звонят по телефону, представляются сотрудником банка и спрашивают личные данные

19.10.2018 11:16 — Разное | Tut.by  
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Минчанину Вадиму Иосубу, аналитику форекс-брокера, позвонил человек, который представился сотрудником. Консультант объяснил, что банк переходит на новый процессинг, из-за чего нужно заменить зарплатную карточку. Мужчина согласился ответить на несколько вопросов, после чего предполагаемый сотрудник банка начал уточнять по телефону личную информацию — имя и фамилию, а также ответ на секретный вопрос.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вадим отказался предоставлять данные, сославшись на то, что он не знает точно, с кем разговаривает. FINANCE.TUT.BY выяснил, как удостовериться, что вам звонит именно сотрудник банка, и какую информацию можно передавать по телефону.


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Вадим рассуждает, что после разговора он проверил номер телефона — звонили действительно из банка.

— Но в момент разговора я этого не знал, и должен был полагаться только на слова собеседника, позвонившего мне с незнакомого номера. Это совсем отличается от ситуации, когда я сам звоню в банк, и называю по телефону понятному мне собеседнику ответ на секретный вопрос. Ну если не впадать совсем в паранойю, и не предполагать что мой звонок перехватили, — пишет мужчина.

Мужчина пишет, что не знает, как мошенники могли бы воспользоваться ФИО, датой рождения и ответом на секретный вопрос, но по его мнению, это избыточная информация для незнакомого собеседника.

— Скорее всего, по этому скрипту банк массово сейчас обзванивает своих клиентов. Большинство из них наверняка не парится, и дает по телефону всю необходимую информацию. Иными словами, банк массово приучает своих клиентов к следующей схеме: вам может позвонить неизвестный с неизвестного телефона, сказать, что он звонит из банка, и попросить вас дать ему ответ на секретный вопрос. На этот раз это был действительно банк. Но кто знает, кто с такой просьбой будет звонить завтра держателям карточек?

Банк: «Если есть сомнения, что звонок осуществляется сотрудником банка, можно перезвонить на универсальный номер»

В БПС-Сбербанк, представитель которого звонил Вадиму Иосубу, пояснили, что они обзванивают клиентов из-за того, что банк переходит на обслуживание карточек, эмитированных на базе собственного международного процессингового центра.

В банке уточняют, что если клиент решит оформить карточку, он должен предоставить кодовое слово для проведения телефонной аутентификации. В частности, для идентификации клиента при переоформлении карты сотрудники уточняют ФИО, дату рождения, кодовое слово или идентификационный номер.

— Хотим отметить, что данная информация не позволяет осуществить какие-либо несанкционированные действия по счетам и карточкам клиента. Из-за того, что клиент не назвал кодовое слово, оператор предложил ему обратиться в подразделение банка с паспортом, — указывают в банке.

В БПС-Банке добавляют: если есть сомнения, что звонок осуществляется их сотрудником, можно перезвонить на универсальный номер «148» или мобильный номер 5 148 148 в сетях МТС, velcom и Life:).

— Сотрудники нашего банка звонят только с городского номера 359−9−148 или мобильного номера 44−5−148−148. Если клиент решит перезвонить на данные входящие номера — он свяжется с сотрудником контакт-центра банка. Данные номера телефонов являются ключевым признаком того, что с вами на связи сотрудник БПС-Сбербанка.

Как правило, злоумышленниками используются реквизиты банковской платежной карточки (номер карточки, срок действия, СVV2/CVC2/CSC, пароль 3-D Secure), логин и пароль доступа в личный кабинет Сбербанк Онлайн, паспортные данные и т.д. Сотрудники банка никогда не спрашивают полные реквизиты карточки, логины и пароли клиента.

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