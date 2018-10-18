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Мамаева оставили в "Бутырке." Суд отклонил апелляцию
Московский городской суд отклонил апелляцию футболиста «Краснодара» Павла Мамаева, который ранее был помещен в СИЗО «Бутырки» на два месяца, сообщает
Адвокат Мамаева и сам футболист просили изменить меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде, аргументируя это тем, что футболист не бил чиновника Минпромторга Дениса Пака, а остальным потерпевшим принес извинения и готов компенсировать ущерб. Также утверждалось, что заключение под стражу негативно скажется на игровой форме Павла Мамаева, а отсутствие на тренировках может привести к расторжению контракта с клубом.
Суд отклонил эту апелляцию и оставил Мамаева под стражей.
Позже будут рассматриваться аналогичные апелляции Александра и Кирилла Кокориных, а также Александра Протасовицкого.
8 октября Александр Кокорин вместе с двумя друзьями, братом и другим футболистом Павлом Мамаевым сначала
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Московский городской суд отклонил апелляцию футболиста "Краснодара" Павла Мамаева, который ранее был помещен в СИЗО "Бутырки" на два месяца, сообщает...
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