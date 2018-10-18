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Мамаева оставили в "Бутырке." Суд отклонил апелляцию

19.10.2018 11:13 — Разное | Tut.by  
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Московский городской суд отклонил апелляцию футболиста «Краснодара» Павла Мамаева, который ранее был помещен в СИЗО «Бутырки» на два месяца, сообщает «Спорт-Экспресс».


Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото: инстаграм Александра Кокорина

Адвокат Мамаева и сам футболист просили изменить меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде, аргументируя это тем, что футболист не бил чиновника Минпромторга Дениса Пака, а остальным потерпевшим принес извинения и готов компенсировать ущерб. Также утверждалось, что заключение под стражу негативно скажется на игровой форме Павла Мамаева, а отсутствие на тренировках может привести к расторжению контракта с клубом.

Суд отклонил эту апелляцию и оставил Мамаева под стражей.

Позже будут рассматриваться аналогичные апелляции Александра и Кирилла Кокориных, а также Александра Протасовицкого.

8 октября Александр Кокорин вместе с двумя друзьями, братом и другим футболистом Павлом Мамаевым сначала избили белорусского водителя Виталия Соловчука, а затем — чиновника Минпромторга Дениса Пака. Было возбуждено уголовное дело. 11 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев по решению Тверского суда Москвы были отправлены в «Бутырку» на два месяца.

 
 
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Московский городской суд отклонил апелляцию футболиста "Краснодара" Павла Мамаева, который ранее был помещен в СИЗО "Бутырки" на два месяца, сообщает...
 
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