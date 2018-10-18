Неделя матери В Боровицкой СШ





В Боровицкой СШ в рамках Недели матери, о которой рассказала педагог-организатор Боровицкой СШ Любовь Иванова, ребята вместе с учителями организовали и провели интересные мероприятия: конкурс творческих работ «Нет тебя дороже», литературную программу «Наши милые и любимые», устный журнал «Образ женщины в культуре Беларуси», тематическую книжную выставку «Слово о матери». Также ребята изготовили поздравительные открытки, поделки и рисунки для любимых мам.

Были проведены классные и информационные часы «Разговор о маме», «Нежной, ласковой самой», где прославлялись семейные ценности, говорилось о важности уважительного отношения к женщинам-матерям.

В шестой школьный день недели для наших любимых мам прошла праздничная программа «Самой милой посвящаю…». Искренние слова поздравлений адресовал присутствующим директор школы С.П.Акулич.

На празднике учащиеся рассказывали стихотворения, пели, танцевали, исполняли шуточные сценки, а в конце мероприятия вручили всем мамам поздравительные открытки, поделки и цветы.

Для женской половины был проведен конкурс «Узнай маму», в котором матери должны были найти среди рисунков свой портрет.

Затем для учащихся прошло спортивное мероприятие «Скакалка, обруч, мяч — наши друзья». Командам были предложены занимательные конкурсы: «Донеси открытку маме», «Узнай руки мамы», где ребята смогли проявить свои спортивные, умственные способности и навыки. В спортивной программе отличились Максим Шепитов, София Колобухина, Дмитрий Шепитов, Дарья Сырамалот и другие.

По улыбкам на лицах матерей и их хорошему настроению можно было судить, что праздник им очень понравился и принес массу положительных эмоций.