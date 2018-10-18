Неделя матери «Мама, милая моя!» прошла в СШ №2 им.К.П.Орловского





В СШ №2 им.К.П.Орловского прошел ряд мероприятий в рамках Недели матери «Мама, милая моя!», о которых подробнее рассказала заместитель директора по воспитательной работе Ирина Мизгер. С большим волнением ребята ждали своих мам, бабушек, встречали их живым коридором, с аплодисментами.

Были проведены увлекательные конкурсы: «Устами младенца», «Угадай детскую песенку», «Накорми вареньем и узнай, из чего оно сделано», «Узнай по детской фотографии, кто это?», «Узнай по рисунку, чья мама» и другие. Юные футболисты провели эстафеты с элементами футбола. Ребята читали стихи, исполняли песни, танцевали, играли на балалайке, саксофоне.

Глядя на своих талантливых детей, мамы не могли удержаться от слез, восхищались их умением держаться на сцене. Особенно всех удивил хор 8 класса (классный руководитель З.Н.Барановская). Ребята исполнили песню «Миллион алых роз» и подарили живые розы своим любимым мамам.

Мамы участвовали в мероприятиях: пели, играли вместе с детьми, принимали подарки и поздравления и чувствовали себя самыми красивыми, самыми талантливыми, самыми необыкновенными и очень любимыми!