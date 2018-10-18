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Чествование матерей состоялось в ЦДОДиМ г.Кировска

19.10.2018 — Разное | Кировец  
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Чествование матерей состоялось в ЦДОДиМ г.Кировска
Чествование матерей состоялось в ЦДОДиМ г.Кировска
Чествование матерей состоялось в ЦДОДиМ г.Кировска

Чествование матерей в нашем центре имеет свою традицию. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день мы говорим нашим любимым мамам слова благодарности за любовь, добро, нежность и ласку. Сколько бы хороших и добрых слов мы им не говорили, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут.
Как сообщила  педагог-организатор ЦДОДиМ Светлана Касперович, 13 октября Центр дополнительного образования детей и молодежи гостеприимно открыл двери для мам и бабушек, а также гостей приглашенных на праздничное мероприятие «Мамины помощники». В фойе всех встречала выставка детских рисунков.
Программа состояла из пяти конкурсов для мам и их детей: «Кто быстрее?», «Угадай мелодию», «Знаешь ли ты?», «Медиа-азбука», «Визитка».
Стоит отметить, что мамы вместе с детьми быстро и умело справились со всеми конкурсными заданиями. В перерывах между ними учащиеся ЦДОДиМ дарили всем присутствующим музыкальные номера.
Ребята сделали вывод, что нужно ценить каждый миг, проведенный рядом с мамой, как когда-то она ценила каждое ваше маленькое достижение — от первой улыбки до первых шагов.

 
 
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Чествование матерей в нашем центре имеет свою традицию. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день мы говорим нашим любимым...
 
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