Чествование матерей состоялось в ЦДОДиМ г.Кировска













Чествование матерей в нашем центре имеет свою традицию. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день мы говорим нашим любимым мамам слова благодарности за любовь, добро, нежность и ласку. Сколько бы хороших и добрых слов мы им не говорили, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут.

Как сообщила педагог-организатор ЦДОДиМ Светлана Касперович, 13 октября Центр дополнительного образования детей и молодежи гостеприимно открыл двери для мам и бабушек, а также гостей приглашенных на праздничное мероприятие «Мамины помощники». В фойе всех встречала выставка детских рисунков.

Программа состояла из пяти конкурсов для мам и их детей: «Кто быстрее?», «Угадай мелодию», «Знаешь ли ты?», «Медиа-азбука», «Визитка».

Стоит отметить, что мамы вместе с детьми быстро и умело справились со всеми конкурсными заданиями. В перерывах между ними учащиеся ЦДОДиМ дарили всем присутствующим музыкальные номера.

Ребята сделали вывод, что нужно ценить каждый миг, проведенный рядом с мамой, как когда-то она ценила каждое ваше маленькое достижение — от первой улыбки до первых шагов.