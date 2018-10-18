Профилактика дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах





С 17 октября на территории Могилевской области проходят мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах.

Железнодорожный переезд — место одноуровневого пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги либо велосипедной или пешеходной дорожки. Железнодорожный переезд — объект повышенной опасности, поэтому для предупреждения несчастных случаев переезды оборудуются светофорами, шлагбаумами и звуковыми сигналами.

В период проведения данных мероприятий — с 17 по 22 октября будет проведена отработка железнодорожных переездов и подъездов к ним, разъяснительная работа среди водителей, а также выявление и пресечение нарушений правил проезда ж/д переездов.

В ПДД указано, что при подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан убедиться в отсутствии приближающегося железнодорожного состава и руководствоваться указаниями дежурного по железнодорожному переезду, требованиями светофоров, дорожных знаков, дорожной разметки, положением шлагбаума и звуковым сигналом.

Водителю запрещается выезжать на ж/д переезд:

— при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме независимо от сигнала светофора;

— при запрещающем сигнале светофора независимо от наличия и положения шлагбаума;

— при запрещающем сигнале дежурного по ж/д (дежурный обращен к водителю грудью или спиной с поднятым над головой фонарем, излучающим красный свет, или флажком красного цвета, либо с вытянутыми в сторону руками);

— если за ж/д переездом образовался затор, который вынудит водителя остановиться на железнодорожном переезде;

— если к ж/д переезду в пределах видимости приближается железнодорожный состав;

— объезжать с выездом на встречную полосу движения стоящие перед ж/д переездом транспортные средства;

— самовольно открывать шлагбаум.

При вынужденной остановке транспортного средства на ж/д переезде водитель обязан включить аварийную световую сигнализацию, немедленно высадить пассажиров и принять меры для освобождения железнодорожного переезда.

Одновременно водитель должен при имеющейся возможности послать двух человек вдоль железнодорожных путей в обе стороны от переезда на 1 км. (если одного, то в сторону худшей видимости железнодорожного пути), объяснив им порядок подачи сигнала остановки машинисту приближающегося поезда, а сам — оставаться возле автомашины и подавать сигналы общей тревоги (серии из одного длинного и трех коротких звуковых сигналов).

При появлении железнодорожного транспорта водитель/пассажир обязан бежать ему навстречу, подавая сигнал остановки и соблюдая меры предосторожности.

Сигналом остановки служит круговое движение руки (днем – с лоскутом яркой материи или каким-либо хорошо видимым предметом, ночью — с фонарем или факелом).

Запрет на преодоление переезда при закрытом или закрывающемся шлагбауме и/или действующем звуковом сигнале и светофоре распространяется на всех участников дорожного движения, в том числе на пешеходов и велосипедистов!

Сайт uvd.mogilev.by