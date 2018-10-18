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Эксклюзив: интервью с Владимиром Винокуром

19.10.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Эксклюзив: интервью с Владимиром Винокуром

Читайте в субботнем номере газеты «Горецкий вестник» интервью с народным артистом России Владимиром Винокуром, в котором он рассказал о своих белорусских корнях, перспективах Союзного государства, кто повторит его в профессии, и поделился секретом творческого долголетия.

 
 
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Читайте в субботнем номере газеты «Горецкий вестник» интервью с народным артистом России Владимиром Винокуром, в котором он рассказал о своих белорусских корнях,...
 
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