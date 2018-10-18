﻿ Официальный реселлер Apple открыл предзаказ на новые iPhone в Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Официальный реселлер Apple открыл предзаказ на новые iPhone в Беларуси

19.10.2018 11:33 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

i-Store предлагает своим клиентам бесплатную страховку от повреждений, а также рассрочку на год без первого взноса и переплат.

Предзаказ на флагманы можно оформить уже сейчас на официальном сайте  i-Store. В розничных магазинах сети iPhone Хs и iPhone Xs Max появятся 26 октября. Первые покупатели получат подарки от магазина со статусом Apple Premium Reseller.

Клиентам, которые приобретут новинку одним платежом, в  i-Store бесплатно оформят специальную годовую страховку от партнера “Белгосстрах”. При покупке нового гаджета в рассрочку стоимость страхового взноса составит 8% от цены устройства (до 399 Br). Услуга  гарантирует владельцу бесплатный ремонт в случае повреждений. Например, только замена экрана  в новых моделях телефона может составлять около 1500 Br. 

Также с 26 по 28 октября в i-Store  будет действовать специальное предложение на новые модели iPhone - рассрочка на 12 месяцев без первого взноса. Помимо стандартного оформления в любом из отделений «Беларусбанк», у покупателей появится возможность воспользоваться новой услугой «онлайн-рассрочка» от «Банк БелВЭБ». Подробнее о процедуре оформления рассрочки можно узнать на сайте реселлера.

Стоимость новых iPhone:

iPhone Хs  с накопителем 64GB

3 499 Br

 

iPhone Хs с накопителем 256GB

3 999 Br

 

iPhone Хs с накопителем 256GB

4 699 Br

 

iPhone Хs Max с накопителем 64GB

3 799 Br

 

iPhone Хs Max с накопителем 256GB

4 299 Br

 

iPhone Хs Max с накопителем 512GB

4 999 Br

Все модели нового iPhone представлены в трех цветах: «Серый космос», «Серебристый» и «Золотой».

Напомним, что Apple презентовала iPhone Xs и iPhone Xs Max 12 сентября. Диагональ экрана iPhone Xs осталась неизменной по сравнению с предшественником и составляет 5,8 дюйма при разрешении 2436×1125 пикселей. Размеры экрана iPhone Xs Max побили очередной рекорд: его диагональ составляет 6,5 дюйма при разрешении 2688×1242 точек. Новинки отображают еще больше цветов, благодаря чему снижают нагрузку на зрение. В них установлено самое прочное стекло во всей линейке смартфонов Apple и шестиядерный процессор A12 Bionic, который должен улучшить не только показатели производительности, но и энергопотребления. Смартфоны оснащены двойной камерой с улучшенной стабилизацией и двукратным оптическим зумом. В режим съемки «Портрет» добавлена функция «Эффект глубины».

Подробнее: i-store.by/preorder-2018

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
i-Store предлагает своим клиентам бесплатную страховку от повреждений, а также рассрочку на год без первого взноса и переплат.
 
Новости дня
Новости разные
 
19 октября пройдут первые похороны погибших в керченском колледже
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.10.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика