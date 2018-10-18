Официальный реселлер Apple открыл предзаказ на новые iPhone в Беларуси

i-Store предлагает своим клиентам бесплатную страховку от повреждений, а также рассрочку на год без первого взноса и переплат.

Предзаказ на флагманы можно оформить уже сейчас на официальном сайте i-Store. В розничных магазинах сети iPhone Хs и iPhone Xs Max появятся 26 октября. Первые покупатели получат подарки от магазина со статусом Apple Premium Reseller.

Клиентам, которые приобретут новинку одним платежом, в i-Store бесплатно оформят специальную годовую страховку от партнера “Белгосстрах”. При покупке нового гаджета в рассрочку стоимость страхового взноса составит 8% от цены устройства (до 399 Br). Услуга гарантирует владельцу бесплатный ремонт в случае повреждений. Например, только замена экрана в новых моделях телефона может составлять около 1500 Br.

Также с 26 по 28 октября в i-Store будет действовать специальное предложение на новые модели iPhone - рассрочка на 12 месяцев без первого взноса. Помимо стандартного оформления в любом из отделений «Беларусбанк», у покупателей появится возможность воспользоваться новой услугой «онлайн-рассрочка» от «Банк БелВЭБ». Подробнее о процедуре оформления рассрочки можно узнать на сайте реселлера.

Стоимость новых iPhone:

iPhone Хs с накопителем 64GB 3 499 Br iPhone Хs с накопителем 256GB 3 999 Br iPhone Хs с накопителем 256GB 4 699 Br iPhone Хs Max с накопителем 64GB 3 799 Br iPhone Хs Max с накопителем 256GB 4 299 Br iPhone Хs Max с накопителем 512GB 4 999 Br

Все модели нового iPhone представлены в трех цветах: «Серый космос», «Серебристый» и «Золотой».

Напомним, что Apple презентовала iPhone Xs и iPhone Xs Max 12 сентября. Диагональ экрана iPhone Xs осталась неизменной по сравнению с предшественником и составляет 5,8 дюйма при разрешении 2436×1125 пикселей. Размеры экрана iPhone Xs Max побили очередной рекорд: его диагональ составляет 6,5 дюйма при разрешении 2688×1242 точек. Новинки отображают еще больше цветов, благодаря чему снижают нагрузку на зрение. В них установлено самое прочное стекло во всей линейке смартфонов Apple и шестиядерный процессор A12 Bionic, который должен улучшить не только показатели производительности, но и энергопотребления. Смартфоны оснащены двойной камерой с улучшенной стабилизацией и двукратным оптическим зумом. В режим съемки «Портрет» добавлена функция «Эффект глубины».

Подробнее: i-store.by/preorder-2018