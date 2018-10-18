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В Гродно водитель переехал ногу ребенка на пешеходном переходе - и скрылся. Поможем его найти?

19.10.2018 11:24 — Разное | Tut.by  
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В Гродно водитель переехал ногу ребенка на пешеходном переходе — и скрылся. Наезд произошел утром 18 октября на переходе возле дома № 23 на улице Калиновского в Гродно, сообщает ГАИ региона.

Машина проехала по правой ноге ребенка, который едва шагнул на зебру. Ему предстоит лечение. Автомобиль был темного цвета, регистрационный знак и марку мальчик не заметил. Машина, не останавливаясь, уехала в сторону улицы Болдина.

ГАИ просит помощи неравнодушных гродненцев. Если вы видели это происшествие или обладаете какой-либо информацией об обстоятельствах его совершения, позвоните по телефонам: 79−75−45 либо 79−75−05.

 
Теги: Гродно
 
 
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Наезд произошел утром 18 октября на переходе возле дома № 23 на улице Калиновского в Гродно.
 
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