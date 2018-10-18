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В Гродно водитель переехал ногу ребенка на пешеходном переходе - и скрылся. Поможем его найти?
В Гродно водитель переехал ногу ребенка на пешеходном переходе — и скрылся. Наезд произошел утром 18 октября на переходе возле дома № 23 на улице Калиновского в Гродно, сообщает ГАИ региона.
Машина проехала по правой ноге ребенка, который едва шагнул на зебру. Ему предстоит лечение. Автомобиль был темного цвета, регистрационный знак и марку мальчик не заметил. Машина, не останавливаясь, уехала в сторону улицы Болдина.
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Наезд произошел утром 18 октября на переходе возле дома № 23 на улице Калиновского в Гродно.
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