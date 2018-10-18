Жители Богушевска вышли на уличный протест против закрытия поликлиники

18 октября жители городского посёлка Богушевск Сенненского района вышли на протест . Местные власти хотят закрыть больницу и поликлинику − якобы нет денег на содержание. Людям остаётся только ездить в райцентр Сенно, до которого 36 километров. Пожилых людей такое не устраивает. Они добились встречи с преседателем райисполкома, пишет «Радыё Свабода».

Как начался протест

Больница и поликлиника обслуживали около 4,5 тысяч жителей Богушевска и окрестных деревень. После закрытия заберут и единственную машину скорой помощи − её переведут в райцентр Сенно. 18 октября около сотни жителей Богушевского (население посёлка − 2,5 тысячи человек) вышли на протест.

«Расстояние между Богушевском и Сенно − 36 километров. Представляете, сколько будет ехать скорая помощь? А людям как добираться до поликлиники, когда автобус ходит три раза в день и только в выходные чаще? Ехать на нем − час, а то и полтора. И не бесплатно − шесть рублей в одну сторону», − говорит местная жительница.

Главврач Снежана Богданова к людям не вышла − во время протеста в учреждении шло совещание с представителями районного отдела здравоохранения. К людям вышел главврач Сенненской районной больницы Игорь Мизавцов. Сказал, что очень удивлен, так как «никакого собрания здесь не планировалось».

Жители потребовали встречи с руководством района. Председателю Сенненского райисполкома позвонил представитель Беларуского Хельсинкского комитета Василий Береснев: «Я дозвонился в райисполком, но там сначала возмутились: мол, нарушаете законодательство, у вас там несанкционированный митинг. Я объяснил, что ничего незаконного не происходит, люди хотят увидеть представителей районного начальства. Тогда пообещали организовать встречу в Доме культуры».

Реакция властей

С протестующими встретился председатель Сенненского райисполкома Василий Чередник, представители соцслужб района и местные депутаты. Они сказали, что медицинские учреждения не закрывают, а только реорганизуют.

По их словам, поликлиника станет амбулаторией, где по графику будут принимать разные специалисты. 27 мест в больнице отдадут для пожилых людей, которым нужен постоянный уход. Остальные семь мест используют для дневного стационара: больные, которые находятся дома, будут приходить сюда для медицинских процедур − инъекции, капельниц и прочего.

Жителей Богушевска это не устраивает. Пенсионерка Светлана Семёновна считает, что власти пытаются сэкономить: «На дневном стационаре больных не нужно кормить три раза в день, и лекарства они приобретут за собственные деньги. Эта первая экономия. Вторая − с теми «социальными койками», которые в больнице хотят сделать. За них же платят из пенсии иждивенцев! А что будет с нами, если заболеем? Ехать в Сенненскую больницу своим ходом?»

Ехать 36 километров до райцентра всё равно придётся − амбулатория не сможет выполнить все надлежащие функции. Например, не даст «больничный». Чтобы сдать анализы, придётся ехать в Сенно. Учитывая, что автобус туда ходит 2-3 раза в день, одна поездка займёт до 12 часов, по словам местных жителей.

Председатель райисполкома Василий Чередник пообещал, что будет организован ещё один автобусный рейс. Но жители не считают, что это решит проблему. Протестующие с помощью правозащитников собираются писать жалобы и не исключают, что будут новые уличные протесты.

Фото на фоне заголовка: svaboda.org