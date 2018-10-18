

Инвестиции в безопасность блокчейн-проектов будут расти. Итоги форума HackIT 4.0 в Киеве

В 2018-м хакеры похитили больше средств, чем за предыдущие семь лет. О чем говорили участники форума HackIT 4.0 в Киеве

Глобальные потери от хакерских атак в 2018 году составили 1,8 млрд долларов, что превышает размер потерь за период с 2011-го по 2017-й. Огромную долю составляют средства инвесторов и пользователей в сфере криптовалют и блокчейна – технологии, коммерческая ценность которой к 2025 году вырастет почти до 180 млрд долларов. Такими итогами и прогнозами поделились эксперты форума по кибербезопасности HackIT 4.0 , который прошел в Киеве с 8 по 11 октября.

Четвертое, ежегодное событие получилось мультиформатным: помимо двухдневной конференции (Attack Day и Defence Day), гости стали свидетелями баг-баунти марафона, серии круглых столов, а также посвятили один день поездке в Чернобыльскую зону для того, чтобы увидеть реальные последствия катастрофы, допущенной человеком.

Помимо экспертов из США, Великобритании, Франции – таких, как разработчик Bitcoin Core Питер Тодд, экс-лидер команды безопасности Twitter Мокси Марлинспайк, глава Trend Micro Zero Day Initiative Брайан Горенц, – в форуме приняли участие министр инфраструктуры Владимир Омелян и представители Министерства информационной политики Украины.

Главным объектом внимания в этом году стали децентрализованные технологии, криптовалюты и ICO. По прогнозам участника форума, американского бизнесмена Джулиана Загельмана, к 2025 году коммерческая ценность технологии блокчейн достигнет 176 млрд долларов, а к 2030-му – превысит 3 трлн долларов.

При этом, по данным основателя нескольких бизнесов в Китае Ремингтона Онга, сфера блокчейна и криптовалют продолжает терять миллиарды долларов. Только за первые шесть месяцев 2018 года общие потери индустрии (в том числе сферы ICO, с где было заработано в общей сложности 27 млрд долларов начиная с 2016-го) составили 1,8 млрд в американской валюте. По словам эксперта, это на один миллиард больше, чем было “отдано” хакерам в период с 2011-го по 2017-й.

Тремя главными объектами хакерских атак становятся криптобиржи, кошельки и ICO (путем фишинговых атак), пояснил бизнесмен. При этом среди самых распространенных инструментов, которыми пользуются злоумышленники, – это:

социальная инженерия;

доступ к данным с помощью вредоносного кода;

доступ к кошелькам;

атака man-in-the-middle (“атака посредника”);

взлом централизованных бирж;

ICO-скам и использование уязвимостей смарт-контрактов.

Кроме того, по словам французского эксперта по IT-безопасности Рено Лифшица, в ближайшее время человечество столкнется с новыми проблемами, а именно – с вирусами в децентрализованной среде.

“В ближайшее время мы увидим использование децентрализованных технологий для нанесения вреда”, – отметил он.