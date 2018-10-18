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Белорусский экстремизм: скоро будут судить за религию и аниме?
Об особенностях белорусской борьбы с экстремизмом разговаривали ведущая
Стать экстремистом в Беларуси проще, чем кажется. Достаточно выбрать не ту надпись на шапке или перапостить «опасное» сообщение в соцсетях.
На днях подтвердилось информация о том, что на журналиста и лидера группы «Дзецюкі» Алеся Денисова завели административное дело за экстремизм.
Также в программе «Разговор дня» со Светланой Калинкиной и активистом анархистского движения Николаем Дедком:
— Почему спецслужбы стали более осведомленными в делах анархистов?
— Нужно ли ждать новых судов по «экстремистским» статьям?
— Какие пути для изменений выбирают белорусские радикалы?
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Об особенностях белорусской борьбы с экстремизмом разговаривали ведущая программы «Разговор дня» Светлана Калинкина и активист анархистского движения Николай...
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