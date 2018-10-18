Белорусский экстремизм: скоро будут судить за религию и аниме?

Стать экстремистом в Беларуси проще, чем кажется. Достаточно выбрать не ту надпись на шапке или перапостить «опасное» сообщение в соцсетях.





На днях подтвердилось информация о том, что на журналиста и лидера группы «Дзецюкі» Алеся Денисова завели административное дело за экстремизм.









Также в программе «Разговор дня» со Светланой Калинкиной и активистом анархистского движения Николаем Дедком:





— Почему спецслужбы стали более осведомленными в делах анархистов?





— Нужно ли ждать новых судов по «экстремистским» статьям?





— Какие пути для изменений выбирают белорусские радикалы?







