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Белорусский экстремизм: скоро будут судить за религию и аниме?

19.10.2018 11:33 — Разное | Партизан  
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Об особенностях белорусской борьбы с экстремизмом разговаривали ведущая программы «Разговор дня» Светлана Калинкина и активист анархистского движения Николай Дедок.

Стать экстремистом в Беларуси проще, чем кажется. Достаточно выбрать не ту надпись на шапке или перапостить «опасное» сообщение в соцсетях. 

На днях подтвердилось информация о том, что на журналиста и лидера группы «Дзецюкі» Алеся Денисова завели административное дело за экстремизм.


Также в программе «Разговор дня» со Светланой Калинкиной и активистом анархистского движения Николаем Дедком:

— Почему спецслужбы стали более осведомленными в делах анархистов?

— Нужно ли ждать новых судов по «экстремистским» статьям?

— Какие пути для изменений выбирают белорусские радикалы?



 
 
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Об особенностях белорусской борьбы с экстремизмом разговаривали ведущая программы «Разговор дня» Светлана Калинкина и активист анархистского движения Николай...
 
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