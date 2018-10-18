|
Дрессировщик свалился в пруд с крокодилами во время шоу
Дрессировщик крокодилов свалился в бассейн с рептилиями во время публичного выступления в Китае и остался жив. Об этом сообщает издание The Daily Express.
Один из участников представления пытается засунуть в пасть крокодилу желтый воздушный шарик. Двое других стоят позади него возле бассейна.
Неожиданно один из них оступился и упал в воду. Зрители в ужасе ахнули, все выступающие бросились в сторону, а сам упавший с поразительной скоростью выпрыгнул на сцену. Неподвижным оставался только крокодил.
17 октября сообщалось, что в Китае сотрудница магазина споткнулась и упала в аквариум с лимонными акулами во время кормления. Коллеги немедленно бросились на помощь девушке: два охранника нырнули в аквариум и достали ее,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дрессировщик крокодилов свалился в бассейн с рептилиями во время публичного выступления в Китае и остался жив. Об этом сообщает издание The Daily Express.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)