Дрессировщик свалился в пруд с крокодилами во время шоу









Один из участников представления пытается засунуть в пасть крокодилу желтый воздушный шарик. Двое других стоят позади него возле бассейна.





Неожиданно один из них оступился и упал в воду. Зрители в ужасе ахнули, все выступающие бросились в сторону, а сам упавший с поразительной скоростью выпрыгнул на сцену. Неподвижным оставался только крокодил.









пишет Лента.ру. 17 октября сообщалось, что в Китае сотрудница магазина споткнулась и упала в аквариум с лимонными акулами во время кормления. Коллеги немедленно бросились на помощь девушке: два охранника нырнули в аквариум и достали ее,Лента.ру.



