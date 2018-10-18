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Фотофакт: Гигантские тыквы вырастил дачник недалеко от Бреста
Пора и урожай собирать, но их не то, что унести - сдвинуть с места невозможно. При этом, росли овощи в экстремальных условиях, без особого полива и удобрений.
Тыквы-исполины сразу привлекли внимание соседей. Чтобы оценить необычный урожай - на участок Виктора Демешко отправилась и наша съемочная группа.
Виктор Демешко, биолог: "Первые 10 дней тыква после опыления почти не растет. А после 10 дней начинается интенсивный рост. Тыква весь сезон росла около 15 кг в сутки, причем эта скорость не уменьшалась до конца вегетации, до заморозка".
Приблизительно посчитали: тыква весит около 380 килограммов. На мировой рекорд не тянет, но интерес у местных жителей от этого не меньше.
Все фотографировались. Соседка моя фотографировалась возле этих тыкв. Удивляет, конечно. Он же ученый-биолог, ему все интересно.
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Пора и урожай собирать, но их не то, что унести - сдвинуть с места невозможно. При этом, росли овощи в экстремальных условиях, без особого полива и удобрений.
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