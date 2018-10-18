Фотофакт: Гигантские тыквы вырастил дачник недалеко от Бреста

Тыквы-исполины сразу привлекли внимание соседей. Чтобы оценить необычный урожай - на участок Виктора Демешко отправилась и наша съемочная группа.

На дачном участке ученого биолога из Бреста Виктора Демешко гигантская тыква появилась не случайно. В семье выращивали около 100 сортов этого овоща. О тыквах-исполинах Виктор много читал, поэтому и пошел на своеобразный эксперимент. Купил и посадил четыре семечки с родословной. Росла тыква в экстремальных условиях, без органических удобрений и должного полива. Атлантический гигант с приставкой "эко" оказался стрессоустойчивым.

Виктор Демешко, биолог: "Первые 10 дней тыква после опыления почти не растет. А после 10 дней начинается интенсивный рост. Тыква весь сезон росла около 15 кг в сутки, причем эта скорость не уменьшалась до конца вегетации, до заморозка".

Под габаритным овощем - пленка и сухой песок, чтобы не загнивал. Сорт этого гиганта растет 120 дней. На грядке дачника тыква выспела за полсрока. Одна из биологических особенностей - множество микрошрамов, потому как растет такая тыква не по дням, а по часам.

Эта тыква - самая крупная на участке. Чтобы понять, какой вес гиганта, необходима специальная техника, ведь поднять самостоятельно плод мы не можем. Но мы попробуем с помощью обычного сантиметра измерить объем тыквы.

Приблизительно посчитали: тыква весит около 380 килограммов. На мировой рекорд не тянет, но интерес у местных жителей от этого не меньше.





Все фотографировались. Соседка моя фотографировалась возле этих тыкв. Удивляет, конечно. Он же ученый-биолог, ему все интересно.

Мировой рекорд пока принадлежит Бельгии, где вырастили тыкву 1190 килограммов. Любителей гигантских тыкв немало в разных странах, устраиваются целые фестивали и состязания.

Виктор Демешко, биолог: "Хотелось бы, чтобы мероприятия по выращиванию тыкв и конкурс был в Беларуси. Чтобы любители, которые вырастили гигантские тыквы, они где-то выставлялись. И это был конкурс, хоть с небольшим, но призом".

Что делать с таким урожаем тыкв, Виктор еще не определился. Говорит, с удовольствием отдал бы городу в качестве экспоната на ярмарку. А на следующий год собирается вырастить тыкву-чемпиона.