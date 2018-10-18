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В Беларуси два десятка чиновников несколько месяцев согласовывали три слова
В Беларуси два десятка чиновников несколько месяцев согласовывали три слова. Весной 2018-го возникла необходимость изменить постановление Министерства здравоохранения от 2012 года.
Для этого Министерству здравоохранения пришлось принимать новое постановление (№ 43 от 22 мая 2018 года), подписанное первым заместителем министра Дмитрием Пиневичем. Xтобы изменить формулировку в пункте о проведении санитарного надзора Центром гигиены и эпидемиологии Управления делами президента, собирали почти два десятка согласований, которые были и на прежнем документе (это чиновники в ранге министра или приравненном к нему и все председатели облисполкомов).
Все согласования были получены до конца августа, а на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь документ появился только 19 октября. Можно представить, как сложно чиновникам и силовикам согласовывать документы, в которых нужно изменить более трех слов,
Фото: http://pravo.by
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В Беларуси два десятка чиновников несколько месяцев согласовывали три слова. Весной 2018-го возникла необходимость изменить постановление Министерства...
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