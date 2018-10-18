Фотофакт: маркетологи из Слуцка придумали разместить васильки на пачке сахара









Как рассказал «Кур'еру» Осип Дапиро, председатель наблюдательного совета Слуцкого сахарорафинадного комбината, идея сделать новую упаковку принадлежит службе маркетинга, а уже эскиз разрабатывал художник-оформитель предприятия.













Первые небольшие партии сахара в новой упаковке выпустили на прошлой неделе. Пока такая продукция идёт на внутренний рынок, чтобы посмотреть, будет ли новый дизайн пользоваться спросом у покупателей.









В Слуцке сахар в упаковке с васильками можно найти в фирменном магазине комбината и других объектах торговли города.



