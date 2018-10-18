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Фотофакт: маркетологи из Слуцка придумали разместить васильки на пачке сахара
На бумажной упаковке слуцкого сахара появились цветы василька — символа Беларуси.
Как рассказал «Кур'еру» Осип Дапиро, председатель наблюдательного совета Слуцкого сахарорафинадного комбината, идея сделать новую упаковку принадлежит службе маркетинга, а уже эскиз разрабатывал художник-оформитель предприятия.
Первые небольшие партии сахара в новой упаковке выпустили на прошлой неделе. Пока такая продукция идёт на внутренний рынок, чтобы посмотреть, будет ли новый дизайн пользоваться спросом у покупателей.
В Слуцке сахар в упаковке с васильками можно найти в фирменном магазине комбината и других объектах торговли города.
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На бумажной упаковке слуцкого сахара появились цветы василька — символа Беларуси.
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